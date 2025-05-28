Внимание! 5 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике дольше одного дня

3:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты предупреждают, что некоторые приготовленные и сырые продукты чрезвычайно уязвимы к росту бактерий. Это может быть опасно для здоровья, если не соблюдать правила хранения и употребления.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырая курица

Часто мы оставляем еду в холодильнике на несколько дней, не задумываясь о возможных последствиях. Однако, как отмечает доктор Трейси Бригман из Университета Джорджии, большинство готовых блюд можно безопасно есть в течение 3-4 дней, если они были охлаждены в течение двух часов после приготовления. Однако не все продукты одинаково устойчивы к бактериям, подчёркивает ifarsala.gr.

Вот пять продуктов, которые следует употреблять сразу после покупки или в течение следующего дня:

1. Яйца, сваренные вкрутую

Министерство сельского хозяйства США предупреждает, что яичная скорлупа защищает яйца от бактерий. Но как только она снята, бактерии быстро проникают внутрь. Особую опасность представляет листерия, которая может вызвать серьёзные инфекции у людей с ослабленным иммунитетом, новорождённых и беременных женщин.

Для безопасности рекомендуется охлаждать варёные яйца в течение двух часов после приготовления и не оставлять их при комнатной температуре на длительное время. Если вы не собираетесь есть их сразу, лучше оставить яйца в скорлупе и хранить их в холодильнике до недели.

2. Сырой фарш

Мясной фарш — это "магнит" для бактерий из-за высокого уровня влажности. В процессе измельчения бактерии могут попасть внутрь мяса. В холодильнике фарш хранится максимум один-два дня.

Важно помнить, что фарш может содержать бактерии, такие как кишечная палочка (E. coli) и сальмонелла, которые вызывают серьёзные пищевые отравления.

3. Разрезанная дыня

Доктор Дэрин Детвайлер из Северо-Восточного университета рекомендует употреблять разрезанную дыню сразу после нарезки. Её оболочка загрязнена патогенами из почвы, воды и животных, и удалить их все невозможно.

Мякоть дыни имеет идеальный pH для размножения бактерий, таких как сальмонелла и листерия. Поэтому лучше покупать целые дыни и нарезать их непосредственно перед употреблением.

4. Сырая курица

Сырая курица особенно уязвима к сальмонелле из-за своей структуры. Если вы оставили её в холодильнике на два дня, она, вероятно, уже испортилась.

Рекомендуется тщательно проваривать курицу сразу после покупки и употреблять её в течение четырёх дней.

5. Варёный рис

Хотя сырой рис может храниться в кладовой месяцами, варёный рис остаётся безопасным всего несколько дней. Он может быть заражён бактерией Bacillus cereus, которая производит токсины при комнатной температуре.

Чтобы избежать заражения, рекомендуется употреблять варёный рис в течение одного дня после приготовления. Пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом особенно уязвимы к этой бактерии.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

