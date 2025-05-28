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Кабачковый рай: вкусный салат, который станет хитом вашего летнего меню

1:26
Еда

Поздней весной и летом, когда на огороде или на рынке в изобилии появляются свежие овощи, так и хочется приготовить что-нибудь лёгкое и вкусное. Предлагаем вам попробовать салат из кабачков — это простое в приготовлении блюдо, которое порадует вас своим вкусом и ароматом. Оно может стать отличным дополнением к обеду или ужину, а также разнообразить ваше меню в летний период.

Кабачки
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кабачки

Ингредиенты:

  • кабачки — 2-3 штуки;
  • оливковое масло — 2-3 ст. ложки;
  • лимонный сок — 1-2 ст. ложки;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • свежая зелень (например, укроп или петрушка) — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки вымыть, обсушить и нарезать тонкими полукружиями или кубиками.
  2. Разогреть сковороду на среднем огне, добавить немного оливкового масла и обжарить кабачки до золотистой корочки.
  3. Чеснок очистить и мелко нарезать или пропустить через пресс.
  4. В небольшой миске смешать оливковое масло, лимонный сок, измельчённый чеснок, соль и перец. Это будет заправка для салата.
  5. Обжаренные кабачки переложить в салатник.
  6. Полить кабачки заправкой, добавить свежую зелень.
  7. Перемешать салат.

Салат из кабачков готов! Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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