Кабачковый рай: вкусный салат, который станет хитом вашего летнего меню

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Поздней весной и летом, когда на огороде или на рынке в изобилии появляются свежие овощи, так и хочется приготовить что-нибудь лёгкое и вкусное. Предлагаем вам попробовать салат из кабачков — это простое в приготовлении блюдо, которое порадует вас своим вкусом и ароматом. Оно может стать отличным дополнением к обеду или ужину, а также разнообразить ваше меню в летний период.

Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кабачки

Ингредиенты:

кабачки — 2-3 штуки;

оливковое масло — 2-3 ст. ложки;

лимонный сок — 1-2 ст. ложки;

чеснок — 1-2 зубчика;

свежая зелень (например, укроп или петрушка) — по вкусу;

соль — по вкусу;

чёрный перец молотый — по вкусу.

Приготовление:

Кабачки вымыть, обсушить и нарезать тонкими полукружиями или кубиками. Разогреть сковороду на среднем огне, добавить немного оливкового масла и обжарить кабачки до золотистой корочки. Чеснок очистить и мелко нарезать или пропустить через пресс. В небольшой миске смешать оливковое масло, лимонный сок, измельчённый чеснок, соль и перец. Это будет заправка для салата. Обжаренные кабачки переложить в салатник. Полить кабачки заправкой, добавить свежую зелень. Перемешать салат.

Салат из кабачков готов! Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

