Кабачковый рай: вкусный салат, который станет хитом вашего летнего меню

Поздней весной и летом, когда на огороде или на рынке в изобилии появляются свежие овощи, так и хочется приготовить что-нибудь лёгкое и вкусное. Предлагаем вам попробовать салат из кабачков — это простое в приготовлении блюдо, которое порадует вас своим вкусом и ароматом. Оно может стать отличным дополнением к обеду или ужину, а также разнообразить ваше меню в летний период.
Ингредиенты:
Приготовление:
Салат из кабачков готов! Приятного аппетита!
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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