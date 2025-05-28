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Пять минут до вкусного утра: как приготовить овсяную кашу с кокосовым молоком и бананом

1:05
Еда

Завтрак — важный приём пищи, который задаёт настроение на весь день. Одним из самых популярных и полезных блюд для начала дня является каша. Её можно готовить разными способами и дополнять различными ингредиентами, создавая уникальные вкусовые сочетания.

Овсянка с орехами и фруктами
Фото: flickr.com by やましこ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Овсянка с орехами и фруктами

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 40 г овсяных хлопьев;
  • 1 столовая ложка коричневого сахара;
  • 200 мл кокосового молока;
  • банан для подачи.

Приготовление:

  1. В кастрюле доведите до кипения кокосовое молоко.
  2. Добавьте овсяные хлопья и варите на среднем огне 5-7 минут, периодически помешивая, чтобы каша не подгорела.
  3. Снимите кастрюлю с огня, добавьте коричневый сахар и хорошо перемешайте.
  4. Накройте кастрюлю крышкой и дайте каше настояться ещё 5 минут.
  5. Подавайте кашу горячей, украсив нарезанным бананом.
  6. По желанию, в кашу можно добавить орехи, семена, ягоды или сухофрукты для разнообразия вкуса и дополнительной пользы.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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