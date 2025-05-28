Пять минут до вкусного утра: как приготовить овсяную кашу с кокосовым молоком и бананом

Завтрак — важный приём пищи, который задаёт настроение на весь день. Одним из самых популярных и полезных блюд для начала дня является каша. Её можно готовить разными способами и дополнять различными ингредиентами, создавая уникальные вкусовые сочетания.
Ингредиенты (на 1 порцию):
Приготовление:
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
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