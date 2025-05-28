Пять минут до вкусного утра: как приготовить овсяную кашу с кокосовым молоком и бананом

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак — важный приём пищи, который задаёт настроение на весь день. Одним из самых популярных и полезных блюд для начала дня является каша. Её можно готовить разными способами и дополнять различными ингредиентами, создавая уникальные вкусовые сочетания.

Фото: flickr.com by やましこ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Овсянка с орехами и фруктами

Ингредиенты (на 1 порцию):

40 г овсяных хлопьев;

1 столовая ложка коричневого сахара;

200 мл кокосового молока;

банан для подачи.

Приготовление:

В кастрюле доведите до кипения кокосовое молоко. Добавьте овсяные хлопья и варите на среднем огне 5-7 минут, периодически помешивая, чтобы каша не подгорела. Снимите кастрюлю с огня, добавьте коричневый сахар и хорошо перемешайте. Накройте кастрюлю крышкой и дайте каше настояться ещё 5 минут. Подавайте кашу горячей, украсив нарезанным бананом. По желанию, в кашу можно добавить орехи, семена, ягоды или сухофрукты для разнообразия вкуса и дополнительной пользы.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

