Элементарный клубничный пирог всего за полчаса: порадуйте семью, даже если не сильны в выпечке

Пирог с клубникой — это не просто десерт, это настоящее наслаждение для любителей ягод и сладкой выпечки. Аромат свежей клубники, смешанный с теплом домашней выпечки, создаёт неповторимую атмосферу уюта и тепла. А сделать такой пирог очень и очень простой, справится каждый!
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
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