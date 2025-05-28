Элементарный клубничный пирог всего за полчаса: порадуйте семью, даже если не сильны в выпечке

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1:04
Еда

Пирог с клубникой — это не просто десерт, это настоящее наслаждение для любителей ягод и сладкой выпечки. Аромат свежей клубники, смешанный с теплом домашней выпечки, создаёт неповторимую атмосферу уюта и тепла. А сделать такой пирог очень и очень простой, справится каждый!

Клубничный пирог
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клубничный пирог

Ингредиенты:

  • 250-300 г клубники;
  • 3-4 яйца;
  • 150 г сахара (можно по вкусу);
  • 150 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • ванилин по вкусу (опционально).

Приготовление:

  1. Клубнику помыть, обсушить и нарезать на кусочки.
  2. Яйца взбить с сахаром до пышной массы.
  3. Добавить муку, смешанную с разрыхлителем, и аккуратно перемешать.
  4. Вылить тесто в форму, предварительно смазанную маслом.
  5. Сверху выложить клубнику.
  6. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 30-40 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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