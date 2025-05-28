Элементарный клубничный пирог всего за полчаса: порадуйте семью, даже если не сильны в выпечке

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог с клубникой — это не просто десерт, это настоящее наслаждение для любителей ягод и сладкой выпечки. Аромат свежей клубники, смешанный с теплом домашней выпечки, создаёт неповторимую атмосферу уюта и тепла. А сделать такой пирог очень и очень простой, справится каждый!

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клубничный пирог

Ингредиенты:

250-300 г клубники;

3-4 яйца;

150 г сахара (можно по вкусу);

150 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

ванилин по вкусу (опционально).

Приготовление:

Клубнику помыть, обсушить и нарезать на кусочки. Яйца взбить с сахаром до пышной массы. Добавить муку, смешанную с разрыхлителем, и аккуратно перемешать. Вылить тесто в форму, предварительно смазанную маслом. Сверху выложить клубнику. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 30-40 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

