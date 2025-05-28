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10 продуктов, которые можно есть даже после истечения срока годности: неужели это правда

2:47
Еда

Многие основные продукты питания могут оставаться пригодными для употребления в течение многих лет или даже десятилетий, если хранить их в прохладном, сухом месте. Это особенно важно в условиях, когда необходимо подготовиться к чрезвычайным ситуациям.

Горный мёд
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaMayak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Горный мёд

10 продуктов, которые можно употреблять в пищу, даже если у них истек срок годности

  1. Мед - это вязкий подсластитель с низким содержанием воды, который практически не портится. Даже если мед кристаллизовался или изменил цвет, он остаётся безопасным для употребления, если ёмкость плотно закрыта.
  2. Сушёные бобы могут храниться практически вечно при правильных условиях. Они не только долговечны, но и полезны для здоровья.
  3. Овёс - ещё один продукт, который может храниться годами в герметичном контейнере. Он является отличным источником питательных веществ и легко хранится.
  4. Белый рис в герметичном контейнере может храниться вечно, если его защитить от вредителей. Коричневый рис, к сожалению, имеет более короткий срок хранения из-за содержания масел.
  5. Консервированные продукты сохраняют свежесть благодаря процессу консервирования, который блокирует доступ кислорода. Однако важно проверять состояние банок на наличие ржавчины, вмятин или вздутий, чтобы избежать риска ботулизма.
  6. Сухое молоко в герметичной упаковке может храниться неограниченно долго. Добавление поглотителя кислорода поможет сохранить его свежесть ещё дольше.
  7. Чай не портится, но со временем может потерять вкус. Рассыпной чай обычно сохраняет свои свойства дольше, чем пакетированный, а тёмные сорта — дольше светлых.
  8. Соль - это натуральный консервант, который может храниться вечно в герметичном контейнере. Она является незаменимым продуктом для сохранения других продуктов.
  9. Белый уксус благодаря своей кислотности практически не портится и не требует охлаждения. Некоторые сорта могут помутнеть или изменить цвет, но это не влияет на их безопасность.
  10. Сахар всех видов - коричневый, белый и сахарная пудра — может храниться неограниченно долго. Со временем он может затвердеть, но его всё равно можно употреблять, если текстура не смущает. Если вас беспокоят комки, можно размягчить сахар, поместив его в пластиковый пакет с влажным бумажным полотенцем и прогрев в микроволновке на 15 секунд.

Эти продукты помогут вам сократить пищевые отходы и обеспечить себя продуктами на длительный срок, пишет ifarsala.gr.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Бобы́ — термин, как правило, обозначающий плоды либо семена любой зернобобовой культуры, а также растений семейства Бобовые (Fabaceae) в целом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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