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Как сохранить яйца свежими: простые правила хранения, которые не все знают

3:16
Еда

Свежие яйца можно употреблять в пищу в течение нескольких недель после покупки, если правильно их хранить. В некоторых случаях они могут сохранять свежесть дольше указанного на упаковке срока годности. Важно соблюдать правила хранения, чтобы избежать порчи продукта.

Яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яйца

Инструкции по хранению яиц различаются в разных странах. Например, в Греции их можно найти на полках магазинов при комнатной температуре, а в США — в холодильнике. В Греции яйца, которые мы покупаем, обычно имеют комнатную температуру, хотя в других странах их рекомендуют хранить в холодильнике. Это связано с тем, как яйца очищают и обрабатывают для предотвращения пищевых заболеваний, таких как сальмонеллёз, пишет ifarsala.gr.

В США яйца моют горячей водой с моющим средством, чтобы удалить биопленку сальмонеллы. Затем их промывают дезинфицирующим средством. Однако такое мытьё удаляет естественное защитное покрытие скорлупы, делая её более пористой и подверженной заражению. Поэтому мытые яйца следует хранить в холодильнике при температуре 4 градуса Цельсия или ниже, чтобы предотвратить рост бактерий. Треснувшие или разбитые яйца необходимо выбрасывать. Если мытое яйцо оставить при комнатной температуре более чем на два часа, его также следует выбросить.

В Европейском Союзе, включая Грецию, рекомендуется сохранять внешнюю оболочку яйца неповреждённой, чтобы защитить его от бактерий. Сальмонеллёз не так распространён в Европе, как в США, а кур можно вакцинировать от этой инфекции.

Свежие яйца, купленные в магазине, можно хранить при комнатной температуре не более двух часов. В холодильнике они могут храниться от 3 до 5 недель, а в морозилке их хранить не рекомендуется.

Сырые яичные желтки и белки также можно хранить при комнатной температуре в течение двух часов. В холодильнике их можно держать 2-4 дня, а в морозилке — до года.

Для хранения яиц в холодильнике рекомендуется использовать упаковку, в которой они продавались, чтобы они меньше бились. Также лучше размещать яйца не на дверце холодильника, а внутри, при температуре 4 градуса Цельсия или ниже.

Варёные яйца можно хранить в холодильнике до 7 дней, независимо от того, очищены они или нет. Очищенные яйца лучше всего хранить в герметичном контейнере или пластиковом пакете с застёжкой-молнией. Неочищенные яйца можно держать в холодильнике в течение двух часов после варки, чтобы они не нагрелись.

Однако правило хранения варёных яиц в течение семи дней не распространяется на пасхальные яйца, которые находились вне холодильника более двух часов (или одного часа при температуре выше 32°C). Замораживать яйца, как в скорлупе, так и без неё, не рекомендуется, так как они могут стать водянистыми, а белая часть затвердеет.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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