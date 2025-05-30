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Превратите томатную пасту в кубики: нестандартный способ хранения, который вас удивит

1:50
Еда

Открыли банку томатной пасты, использовали пару ложек — а остальное через неделю отправилось в мусор? Знакомо? Есть простой и надёжный способ продлить её срок жизни и сохранить аромат.

томатная паста
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
томатная паста

Переложите в стекло — это важно

Первое, что нужно сделать после открытия — переложить пасту в чистую стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой. Это не просто красиво. Металл и воздух — враги вкуса. В стекле паста не окисляется, не впитывает посторонние запахи и не теряет цвет.

Защитный слой из масла — ваш секретный союзник

Следующий шаг — немного растительного масла сверху. Оно создаёт тонкую плёнку, не пропускающую воздух. Именно этот простой трюк предотвращает образование плесени и сохраняет вкус как в день открытия.

Где хранить: не в дверце

Многие интуитивно ставят пасту в дверцу холодильника — и зря. Там температура постоянно скачет. Лучше всего хранить банку в глубине холодильника, где прохладно и стабильно.

Замораживание — гениально просто

Если вы не планируете использовать всю пасту в ближайшую неделю, заморозьте её порциями. Формочки для льда подойдут идеально: достаёте по одному «кубику» — и сразу в соус, суп или рагу. Удобно, быстро, без потерь.

Срок хранения

Даже с идеальными условиями не стоит хранить открытую пасту дольше двух недель. Она теряет вкус, насыщенность и может испортиться. Лучше использовать вовремя — или замораживать.

Теперь вы знаете, как не выбрасывать остатки и использовать пасту до последней ложки — с тем же насыщенным вкусом, как в первый день.

Уточнения

Томатная паста — кулинарная паста из помидоров. В процессе изготовления помидоры протирают для получения гомогенной массы, а затем концентрируют полученное изделие, в частности путём уваривания в 6—8 раз. Томатная паста отличается от томат-пюре большей концентрацией — содержание сухих веществ в ней должно составлять от 24 до 40 %.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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