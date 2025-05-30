Туристы приезжают в Италию за настоящей пастой, кофе и пиццей, но часто заказывают не то — и вызывают у местных поваров лёгкий культурный шок. То, что кажется классикой, на родине этих блюд может показаться настоящим кощунством.
Итальянцы пьют капучино только утром. Если заказать его вечером, официант, скорее всего, удивится, а кто-то и вовсе решит просветить вас о кофейных традициях. После обеда здесь принято пить эспрессо — быстро, крепко и без молока.
Соус болоньезе (он же рагу) в Италии подают с тальятелле, лазаньей или каннеллони. Спагетти с этим соусом — выдумка, которая существует за пределами страны. То же самое относится к спагетти с фрикадельками и сливочной карбонаре — таких блюд в настоящем итальянском меню просто нет.
Настоящая карбонара готовится из трёх ключевых ингредиентов: сыр пекорино, гуанчиале (вяленые свиные щёки) и яйца. Никаких сливок, курицы, бекона и шампиньонов — это не вариации, а вовсе другие блюда.
Хотите пиццу с острой колбасой? Тогда заказывайте "pizza alla diavola". Если скажете "пепперони", вам могут принести пиццу с перцем. И да — чесночный хлеб тоже не из Италии, это американская фантазия, которую здесь почти не встретить.
Салат "Цезарь" не имеет отношения к итальянской кухне. В Италии он редкость даже в туристических местах. Это типичный пример того, как гастрономические ожидания не совпадают с местными реалиями.
Приехав в Италию, хочется насладиться местной кухней. Но чтобы действительно прочувствовать вкус страны, важно избегать стереотипов. Настоящая Италия начинается там, где заканчивается туристический шаблон.
Пеперо́ни — острая разновидность салями итало-американского происхождения, приготовленная из вяленого мяса и приправленная паприкой или разновидностями перца чили, а также название пиццы американского происхождения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.