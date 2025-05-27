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5 забытых деревенских блюд, которые стоит вернуть в моду

2:53
Еда

Когда у бабушки на кухне пахло жареным луком и тёплым молоком, это была не гастрономия — это была магия.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
холодец

Простые продукты, никакого блендера, максимум — мясорубка с характером. А результат — пальчики оближешь, потом вытрешь об фартук и ещё раз оближешь.

Вот пять деревенских рецептов, которые мы зря вычеркнули из повседневной жизни. Вернём с честью и без глютеновой паники!

1. Шанежки с картошкой

Тесто — простое, как деревенская жизнь. Начинка — сытнее любого бургера.
Мягкое дрожжевое тесто, пюре с луком и сметаной, сверху — яичная заливка. Выпекались на противне, пока не появлялся запах, после которого сосед заходил "просто так, мимо шёл".

Шанежка — это как пицца, только честная.

2. Топлёное молоко из русской печи

Или как молоко превращалось в карамель. Молоко ставилось в чугунок и томилось в печи всю ночь. На утро — янтарная жидкость с пенкой, от которой дети дрались. Сегодня называется "slow food", а тогда это просто называлось "воскресенье".

Заменяет антидепрессанты. Проверено.

3. Кулеша (кукурузная каша по-деревенски)

Украинская классика, которую в городах забыли. Каша из кукурузной муки с поджаренным луком и шкварками. Иногда — с молоком, иногда — с чесноком. Очень сытно, очень просто, и не требует подписки на ЗОЖ-рассылки.

Подаётся с выражением лица "ешь — не капризничай".

4. Куриный холодец по-сельски

Когда в холодильнике дрожит не йогурт, а настоящее. Куриные лапки, спинка, крыло, лук, лаврушка — варить долго, любить нежно. Разливается по тарелкам, застывает до состояния "встряхнул — и не пролилось". С хреном — праздник, с хлебом — будни. Идеально.

И никакого желатина из пакета, только кости и терпение.

5. Сладкий хлеб на закваске с изюмом

То самое, к которому бабушка говорила: "Не тронь, пока не остынет!". Секрет был в натуральной закваске, которую бабушка хранила, как пенсию на чёрный день. Внутри — изюм, снаружи — корочка, хрустящая как утро в деревне. Иногда добавлялись семечки, а иногда — доброта.

Лучше любого кекса. Даже без глазури.

Современные фуд-блогеры бы назвали это "локальной аутентичной кухней с элементами slow living". А бабушка просто говорила:
"Достань из погреба, да порежь".

Эти блюда не просто еда — это уют, тепло и ощущение, что всё будет хорошо. Потому что если в доме пахнет кулешей и топлёным молоком — значит, время всё ещё на твоей стороне.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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