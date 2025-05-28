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Лепёшки с зеленью и сыром, которые получаются у всех

1:59
Еда

Если хочется чего-то ароматного, тёплого и с зеленью — попробуйте эти тонкие лепёшки. Они похожи на кутабы, готовятся без капли лишнего масла и отлично сочетаются с любым приёмом пищи — от лёгкого перекуса до дополнения к мясу или супу.

лепешка с укропом
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
лепешка с укропом

Простое тесто — большая отдача

Для основы не потребуется ни яиц, ни молока — всего лишь мука, вода, немного масла и соль. Замесите тесто, дайте ему немного "отдохнуть", и можно раскатывать. Оно получается мягким, эластичным и отлично держит начинку.

Тесто:

  • 310 г муки

  • 210 мл воды

  • 60 мл растительного масла

  • 1/2 ч. л. соли

Смешайте все компоненты, вымесите руками около 5 минут и оставьте под полотенцем на полчаса.

Начинка — как весна в тарелке

Главный герой тут — зелень. Любая, какая найдётся: укроп, петрушка, кинза, зелёный лук. Добавьте натёртый сыр (твёрдый или даже творог — получится нежнее), соль, перец и хорошо всё перемешайте.

Начинка:

  • 200 г твёрдого сыра

  • по 1 пучку укропа, кинзы, петрушки и зелёного лука

  • чёрный перец (10 г)

  • соль по вкусу

Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте. Сыр натрите, всё объедините — начинка готова.

Формируем и жарим

Разделите тесто на 12 шариков, раскатайте каждый в тонкий круг. На одну половину выложите начинку, накройте второй, защипните края.

Обжаривайте лепёшки на сухой сковороде по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые лепёшки смажьте сливочным маслом — и подавайте горячими.

Можно есть с мясом, супом, а можно взять с собой на пикник или на работу — в любом случае будет вкусно.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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