Лепёшки с зеленью и сыром, которые получаются у всех

Если хочется чего-то ароматного, тёплого и с зеленью — попробуйте эти тонкие лепёшки. Они похожи на кутабы, готовятся без капли лишнего масла и отлично сочетаются с любым приёмом пищи — от лёгкого перекуса до дополнения к мясу или супу.
Для основы не потребуется ни яиц, ни молока — всего лишь мука, вода, немного масла и соль. Замесите тесто, дайте ему немного "отдохнуть", и можно раскатывать. Оно получается мягким, эластичным и отлично держит начинку.
Тесто:
310 г муки
210 мл воды
60 мл растительного масла
1/2 ч. л. соли
Смешайте все компоненты, вымесите руками около 5 минут и оставьте под полотенцем на полчаса.
Главный герой тут — зелень. Любая, какая найдётся: укроп, петрушка, кинза, зелёный лук. Добавьте натёртый сыр (твёрдый или даже творог — получится нежнее), соль, перец и хорошо всё перемешайте.
Начинка:
200 г твёрдого сыра
по 1 пучку укропа, кинзы, петрушки и зелёного лука
чёрный перец (10 г)
соль по вкусу
Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте. Сыр натрите, всё объедините — начинка готова.
Разделите тесто на 12 шариков, раскатайте каждый в тонкий круг. На одну половину выложите начинку, накройте второй, защипните края.
Обжаривайте лепёшки на сухой сковороде по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые лепёшки смажьте сливочным маслом — и подавайте горячими.
Можно есть с мясом, супом, а можно взять с собой на пикник или на работу — в любом случае будет вкусно.
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.
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