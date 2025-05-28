Лепёшки с зеленью и сыром, которые получаются у всех

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется чего-то ароматного, тёплого и с зеленью — попробуйте эти тонкие лепёшки. Они похожи на кутабы, готовятся без капли лишнего масла и отлично сочетаются с любым приёмом пищи — от лёгкого перекуса до дополнения к мясу или супу.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ лепешка с укропом

Простое тесто — большая отдача

Для основы не потребуется ни яиц, ни молока — всего лишь мука, вода, немного масла и соль. Замесите тесто, дайте ему немного "отдохнуть", и можно раскатывать. Оно получается мягким, эластичным и отлично держит начинку.

Тесто:

310 г муки

210 мл воды

60 мл растительного масла

1/2 ч. л. соли

Смешайте все компоненты, вымесите руками около 5 минут и оставьте под полотенцем на полчаса.

Начинка — как весна в тарелке

Главный герой тут — зелень. Любая, какая найдётся: укроп, петрушка, кинза, зелёный лук. Добавьте натёртый сыр (твёрдый или даже творог — получится нежнее), соль, перец и хорошо всё перемешайте.

Начинка:

200 г твёрдого сыра

по 1 пучку укропа, кинзы, петрушки и зелёного лука

чёрный перец (10 г)

соль по вкусу

Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте. Сыр натрите, всё объедините — начинка готова.

Формируем и жарим

Разделите тесто на 12 шариков, раскатайте каждый в тонкий круг. На одну половину выложите начинку, накройте второй, защипните края.

Обжаривайте лепёшки на сухой сковороде по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые лепёшки смажьте сливочным маслом — и подавайте горячими.

Можно есть с мясом, супом, а можно взять с собой на пикник или на работу — в любом случае будет вкусно.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

