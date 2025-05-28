Салат с курицей и кукурузой, который станет хитом любого застолья

Этот салат — настоящий универсал: из доступных продуктов, готовится быстро, а вкус при этом гармоничный и насыщенный. Его можно собрать слоями, выложить в виде кольца или даже оформить как кукурузный початок — верхний слой украсить зернами и зеленью. И на праздничном столе он будет смотреться ничуть не хуже, чем сложные блюда.
Вам понадобится:
отварная куриная грудка (300 г),
твёрдый сыр (150 г),
консервированная кукуруза (150 г),
яйца (3 шт.),
майонез (125 г),
соль, перец и петрушка по вкусу.
Курица и яйца отвариваются параллельно: грудку — около 25 минут, яйца — 6-8 минут после закипания воды. Затем продукты остужаются: мясо режется мелкими кубиками, яйца рубятся ножом, сыр трётся, кукуруза сцеживается.
Все ингредиенты соединяются в салатнике, добавляется майонез, специи — и всё перемешивается до однородности. Подавать можно порционно или в общей тарелке, оформив зеленью.
Этот салат хорош тем, что легко трансформируется под ваш вкус и настроение, оставаясь при этом вкусным и сытным.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.