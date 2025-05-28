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Салат с курицей и кукурузой, который станет хитом любого застолья

1:42
Еда

Этот салат — настоящий универсал: из доступных продуктов, готовится быстро, а вкус при этом гармоничный и насыщенный. Его можно собрать слоями, выложить в виде кольца или даже оформить как кукурузный початок — верхний слой украсить зернами и зеленью. И на праздничном столе он будет смотреться ничуть не хуже, чем сложные блюда.

Салат с морковью по-корейски
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с морковью по-корейски

Простой состав, эффектный результат

Вам понадобится:

  • отварная куриная грудка (300 г),

  • твёрдый сыр (150 г),

  • консервированная кукуруза (150 г),

  • яйца (3 шт.),

  • майонез (125 г),

  • соль, перец и петрушка по вкусу.

Курица и яйца отвариваются параллельно: грудку — около 25 минут, яйца — 6-8 минут после закипания воды. Затем продукты остужаются: мясо режется мелкими кубиками, яйца рубятся ножом, сыр трётся, кукуруза сцеживается.

Все ингредиенты соединяются в салатнике, добавляется майонез, специи — и всё перемешивается до однородности. Подавать можно порционно или в общей тарелке, оформив зеленью.

Лайфхаки и вариации

  • Хотите меньше калорий? Смешайте майонез с йогуртом или сметаной.
  • Нет курицы? Возьмите индейку, запечённое или копчёное мясо.
  • Любите яркие подачи? Украсить можно ягодами, киви или даже выкладывать в форме сердечка, кольца или початка.

Этот салат хорош тем, что легко трансформируется под ваш вкус и настроение, оставаясь при этом вкусным и сытным.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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