Салат с курицей и кукурузой, который станет хитом любого застолья

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — настоящий универсал: из доступных продуктов, готовится быстро, а вкус при этом гармоничный и насыщенный. Его можно собрать слоями, выложить в виде кольца или даже оформить как кукурузный початок — верхний слой украсить зернами и зеленью. И на праздничном столе он будет смотреться ничуть не хуже, чем сложные блюда.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с морковью по-корейски

Простой состав, эффектный результат

Вам понадобится:

отварная куриная грудка (300 г),

твёрдый сыр (150 г),

консервированная кукуруза (150 г),

яйца (3 шт.),

майонез (125 г),

соль, перец и петрушка по вкусу.

Курица и яйца отвариваются параллельно: грудку — около 25 минут, яйца — 6-8 минут после закипания воды. Затем продукты остужаются: мясо режется мелкими кубиками, яйца рубятся ножом, сыр трётся, кукуруза сцеживается.

Все ингредиенты соединяются в салатнике, добавляется майонез, специи — и всё перемешивается до однородности. Подавать можно порционно или в общей тарелке, оформив зеленью.

Лайфхаки и вариации

Хотите меньше калорий? Смешайте майонез с йогуртом или сметаной.

Нет курицы? Возьмите индейку, запечённое или копчёное мясо.

Любите яркие подачи? Украсить можно ягодами, киви или даже выкладывать в форме сердечка, кольца или початка.

Этот салат хорош тем, что легко трансформируется под ваш вкус и настроение, оставаясь при этом вкусным и сытным.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

