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Попробуйте этот рецепт весенних щей, и они станут вашим новым фаворитом

2:12
Еда

Весна пришла, и с ней появились первые свежие зеленые растения — шпинат и щавель. А это значит, что самое время приготовить ароматные весенние щи с гречкой и овощами. Этот рецепт идеально подходит для обеда в теплые дни, когда хочется чего-то легкого и в то же время насыщенного витаминами.

Зелёные щи со щавелем
Фото: commons.wikimedia.org by Aw58, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зелёные щи со щавелем

Ингредиенты (на 8 порций)

  • Щавель (свежий) — 2 пучка

  • Шпинат (свежий) — 1 пучок

  • Крупа гречневая — 80 г

  • Картофель — 3-4 шт.

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Зелень укропа — 1 пучок

  • Соль — по вкусу

  • Перец — по вкусу

  • Вода (или бульон) — 2,5-3 л

  • Масло растительное (или сливочное) — 30 г

Для подачи

  • Яйца отварные — 2-3 шт.

  • Сметана — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Налейте в кастрюлю 2,5 л воды или бульона и поставьте на огонь. Доведите до кипения.

  2. Пока вода закипает, переберите и промойте гречку.

  3. Очистите и нарежьте картофель небольшими кусочками.

  4. В кипящую воду добавьте картофель и гречку. Варите на небольшом огне под крышкой 15 минут.

  5. Очистите лук и морковь, нарежьте их соломкой.

  6. Щавель и шпинат очистите, тщательно промойте.

  7. Мелко нарежьте щавель, шпинат и укроп.

  8. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло или сливочное, и обжаривайте лук и морковь на среднем огне 2-3 минуты.

  9. Добавьте зажарку в кастрюлю с картофелем и гречкой. Перемешайте, посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и любимые специи. Варите еще 10 минут.

  10. В кастрюлю добавьте шпинат, щавель и укроп. Варите на минимальном огне 5 минут под крышкой.

  11. Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться щам 10-15 минут.

  12. Подавайте зеленые щи с отварным яйцом и сметаной.

Приятного аппетита!

Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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