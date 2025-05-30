Компот из кабачков? Заготовки, которые удивляют: кабачки с банановым вкусом — попробуйте

Зимой не обойтись без заготовок, и мы предлагаем вам простой и вкусный рецепт "кабачков-бананов". Это идеальный способ заготовить кабачки, которые по вкусу напоминают бананы, а также приготовить ароматный компот. Процесс настолько прост, что его можно назвать рецептом "Дешево и сердито", ведь все ингредиенты доступны и недорогие.
Кабачки — 2-3 шт.
Алыча — 1 стакан
Вода — 1 литр
Сахар — 200 г
Лимонная кислота — на кончике ножа
Подготовьте все ингредиенты для рецепта. Убедитесь, что кабачки свежие, а алыча — без повреждений.
Алычу переберите, удалите хвостики и тщательно промойте.
Кабачки вымойте и очистите от кожицы.
Нарежьте кабачки полосками, чтобы они удобно помещались в банку.
Хорошо промойте банки. Разложите подготовленные кабачки по банкам, добавив в каждую по 1 стакану алычи.
Кипятите воду в чайнике. Залейте кабачки с алычой кипятком дважды. Сначала на 20 минут, затем слейте воду, и залейте снова на 20 минут.
Слейте воду в кастрюлю и сварите сироп. Для этого растворите сахар в воде, доведите до кипения и добавьте лимонную кислоту.
Залейте банки горячим сиропом и закатайте крышками.
Кабачки-бананы готовы! Оставьте банки остывать и храните на зиму.
Приятного аппетита!
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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