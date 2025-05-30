Компот из кабачков? Заготовки, которые удивляют: кабачки с банановым вкусом — попробуйте

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой не обойтись без заготовок, и мы предлагаем вам простой и вкусный рецепт "кабачков-бананов". Это идеальный способ заготовить кабачки, которые по вкусу напоминают бананы, а также приготовить ароматный компот. Процесс настолько прост, что его можно назвать рецептом "Дешево и сердито", ведь все ингредиенты доступны и недорогие.

Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки

Ингредиенты

Для одной трехлитровой банки

Кабачки — 2-3 шт.

Алыча — 1 стакан

Для сиропа

Вода — 1 литр

Сахар — 200 г

Лимонная кислота — на кончике ножа

Пошаговый рецепт

Подготовьте все ингредиенты для рецепта. Убедитесь, что кабачки свежие, а алыча — без повреждений. Алычу переберите, удалите хвостики и тщательно промойте. Кабачки вымойте и очистите от кожицы. Нарежьте кабачки полосками, чтобы они удобно помещались в банку. Хорошо промойте банки. Разложите подготовленные кабачки по банкам, добавив в каждую по 1 стакану алычи. Кипятите воду в чайнике. Залейте кабачки с алычой кипятком дважды. Сначала на 20 минут, затем слейте воду, и залейте снова на 20 минут. Слейте воду в кастрюлю и сварите сироп. Для этого растворите сахар в воде, доведите до кипения и добавьте лимонную кислоту. Залейте банки горячим сиропом и закатайте крышками. Кабачки-бананы готовы! Оставьте банки остывать и храните на зиму.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

