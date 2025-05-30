Идеальный заварной крем для любого торта — вот как приготовить его без ошибок

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Заварной крем — это основа для многих десертов, от медового торта до эклеров. Этот крем с насыщенным вкусом, кремовой текстурой и приятным ароматом идеально подходит для прослойки бисквитных, слоеных или вафельных коржей, а также для украшения пирожных и тортов.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Клубника со сметаной

Продукты

Молоко — 1 л

Масло сливочное — 200 г

Яйца куриные — 4 шт.

Мука — 100 г (4 ст. л.)

Сахар — 180-200 г (1 стакан)

Совет: В заварной крем для торта можно добавить несколько капель аниса, мяты или лимона, а также ваниль для аромата.

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовьте все необходимые ингредиенты. Масло сливочное должно быть мягким, поэтому вытащите его заранее, чтобы оно стало комнатной температуры.

Шаг 2: Муку просейте и прокалите на сковороде. Для этого поставьте сковороду на маленький огонь и, постоянно помешивая, жарьте муку до легкого подрумянивания (5-7 минут). После этого остудите.

Шаг 3: В кастрюле смешайте яйца с сахаром и мягким сливочным маслом. Затем добавьте прокаленную муку и снова хорошо перемешайте.

Шаг 4: Влейте молоко в смесь и размешайте до получения однородной массы.

Шаг 5: На медленном огне, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Постепенно крем будет густеть.

Шаг 6: После того как крем закипит и загустеет, снимите его с огня и остудите.

Шаг 7: Ваш заварной крем для торта готов! Он идеально подходит для пропитки коржей и украшения пирожных.

Этот заварной крем не только подходит для прослойки тортов, но и может быть использован для начинки пирожных, эклеров, а также для украшения сладких угощений. Он обладает отличной текстурой, благодаря которой прекрасно держит форму, не растекаясь, и при этом остается воздушным и нежным на вкус. Этот крем можно также приготовить с различными добавками, такими как ликеры, экстракты или фрукты, чтобы придать ему дополнительные нотки аромата.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.

