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Идеальный заварной крем для любого торта — вот как приготовить его без ошибок

2:18
Еда

Заварной крем — это основа для многих десертов, от медового торта до эклеров. Этот крем с насыщенным вкусом, кремовой текстурой и приятным ароматом идеально подходит для прослойки бисквитных, слоеных или вафельных коржей, а также для украшения пирожных и тортов.

Клубника со сметаной
Фото: commons.wikimedia.org by Peter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клубника со сметаной

Продукты

  • Молоко — 1 л

  • Масло сливочное — 200 г

  • Яйца куриные — 4 шт.

  • Мука — 100 г (4 ст. л.)

  • Сахар — 180-200 г (1 стакан)

Совет: В заварной крем для торта можно добавить несколько капель аниса, мяты или лимона, а также ваниль для аромата.

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовьте все необходимые ингредиенты. Масло сливочное должно быть мягким, поэтому вытащите его заранее, чтобы оно стало комнатной температуры.

Шаг 2: Муку просейте и прокалите на сковороде. Для этого поставьте сковороду на маленький огонь и, постоянно помешивая, жарьте муку до легкого подрумянивания (5-7 минут). После этого остудите.

Шаг 3: В кастрюле смешайте яйца с сахаром и мягким сливочным маслом. Затем добавьте прокаленную муку и снова хорошо перемешайте.

Шаг 4: Влейте молоко в смесь и размешайте до получения однородной массы.

Шаг 5: На медленном огне, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Постепенно крем будет густеть.

Шаг 6: После того как крем закипит и загустеет, снимите его с огня и остудите.

Шаг 7: Ваш заварной крем для торта готов! Он идеально подходит для пропитки коржей и украшения пирожных.

Этот заварной крем не только подходит для прослойки тортов, но и может быть использован для начинки пирожных, эклеров, а также для украшения сладких угощений. Он обладает отличной текстурой, благодаря которой прекрасно держит форму, не растекаясь, и при этом остается воздушным и нежным на вкус. Этот крем можно также приготовить с различными добавками, такими как ликеры, экстракты или фрукты, чтобы придать ему дополнительные нотки аромата.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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