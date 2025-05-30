Рецепт любимого торта Муравейник с карамелью, орехами и слоеным печеньем

2:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт "Муравейник" — это настоящая классика домашней выпечки, которая покоряет своим вкусом и текстурой. Мягкое и хрустящее печенье, нежный сливочный крем с карамелью и орехами, создают изысканное сочетание. Песочное тесто на сметане и масло с добавлением гречневой муки придает выпечке особую легкость. Этот торт станет отличным угощением для любого случая и обязательно понравится всем, кто его попробует.

Фото: commons.wikimedia.org by EAT&ART TARO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Муравейник

Продукты (на 12 порций)

Для печенья

Масло сливочное — 160 г

Сметана — 160 г

Мука — 350 г

Сахар — 80 г

Разрыхлитель теста — 10 г

Соль — 0,5 ч. ложки

Ванилин — 1 щепотка

Для крема

Карамель (или молоко сгущенное вареное) — 300 г

Масло сливочное — 200 г

Орехи грецкие — 130 г

Соль — 1 щепотка

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Приготовим печенье. Для этого соединяем просеянную муку, сливочное масло, сметану, сахар, соль и ванилин.

Шаг 2: Взбиваем размягченное сливочное масло до состояния крема. Добавляем немного теплую сметану и взбиваем еще раз.

Шаг 3: Добавляем сахар, соль и ванилин. Смешиваем все ингредиенты.

Шаг 4: Муку соединяем с разрыхлителем и тщательно перемешиваем. Добавляем эту смесь к масляно-сметановой и замешиваем мягкое тесто. Оставляем его в холодильнике на 30 минут.

Шаг 5: Натертую на крупной терке замороженную часть теста выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Разравниваем и ставим в духовку, разогретую до 180°C, на 20-25 минут.

Шаг 6: Когда печенье остынет, измельчаем его в крошку руками.

Шаг 7: Для крема взбиваем размягченное сливочное масло с домашней карамелью. Если нет времени на приготовление карамели, можно использовать готовую вареную сгущенку.

Шаг 8: Добавляем мелкую соль и орехи, перемешиваем. Постепенно всыпаем крошку, тщательно перемешиваем, пока крем не покроет все крошки.

Шаг 9: Полученную массу выкладываем в форму, застеленную пищевой пленкой, и утрамбовываем. Убираем в холодильник на 2-3 часа.

Шаг 10: Перед подачей торт нужно дать немного согреться, а также украсить его тертым шоколадом, маком или дроблеными орехами.

Торт готов! Песочный торт "Муравейник" получился нежным, хрустящим и очень вкусным.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

