Праздничный киш с гречневым тестом, грибами и орехами — попробуйте этот рецепт и удивите гостей

3:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот изысканный киш с гречневым тестом, творогом, обжаренными грибами и орехами — идеальное блюдо для тех, кто любит необычные сочетания вкусов. Легкий и сытный, он прекрасно подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Вкус гречневого теста гармонично сочетается с нежной творожной начинкой, ароматными грибами и хрустящими орехами. Попробуйте приготовить этот киш, и он станет одним из ваших любимых рецептов.

Фото: Designed by Freepik by natalya_yudina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Киш из гречки

Ингредиенты (на 8-10 порций)

Для теста

Масло подсолнечное — 115 мл

Вода (холодная) — 60 мл

Желток — 1 шт.

Мука пшеничная — 220 г (1,5 стакана ёмкостью 250 мл)

Мука гречневая — 60 г

Соль — 1 щепотка

Для начинки

Творог (сухой нежирный) — 250 г

Шампиньоны — 250 г

Сыр твёрдый — 50 г

Сливки 15% — 50 мл

Молоко 2,8% — 150 мл

Яйца — 3 шт.

Орехи кешью — 50 г

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Мак — 30 г

Цедра лимона — 20 г

Масло подсолнечное — 20 мл

Травы итальянские сушёные (или кунжут чёрный) — по желанию

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовьте все продукты для теста и начинки.

Шаг 2: Просейте пшеничную и гречневую муку в глубокую миску, добавьте щепотку соли и перемешайте.

Шаг 3: Нарежьте масло кубиками, добавьте в муку и перетрите руками до состояния песочной крошки.

Шаг 4: Добавьте желток и холодную воду, замесите тесто. Оберните тесто пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.

Шаг 5: Для начинки натрите сыр на мелкой терке.

Шаг 6: Орехи кешью мелко порубите ножом.

Шаг 7: Грибы нарежьте пластинами и обжарьте на разогретом масле до готовности, примерно 15 минут. Добавьте соль и перец, остудите.

Шаг 8: Разогрейте духовку до 200 °C.

Шаг 9: В миске взбейте яйца, добавьте творог и сыр, хорошо перемешайте.

Шаг 10: Влейте сливки и молоко, добавьте цедру лимона, соль и перец, снова перемешайте.

Шаг 11: Всыпьте орехи и мак, затем добавьте остывшие грибы. Тщательно перемешайте.

Шаг 12: Охлажденное тесто раскатайте между двумя листами пергамента, затем перенесите в форму для выпечки диаметром 24 см, разравняйте. Наколите тесто вилкой.

Шаг 13: Выложите начинку на подготовленное тесто, посыпьте сушеными травами или кунжутом по желанию.

Шаг 14: Отправьте киш в разогретую до 200 °C духовку на 45 минут.

Шаг 15: Гречневый киш с грибами и орехами остудите в форме, затем аккуратно извлеките и выложите на подачу.

Приятного аппетита!

Уточнения

Киш — французский открытый пирог.

