Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше, чем просто удары: как фитбокс меняет не только тело, но и характер
Весенний ритуал на АИ-100: работает ли чудо-бензин или только звучит
Тайна Потапа: почему он предпочёл Испанию Украине, несмотря на свою поддержку
В 35 минутах езды от Парижа находится малоизвестный замок, который заставит вас забыть о Версале
Этот знак не для галочки: дикая встреча может стоить дороже ремонта
Френч под солнцем и лимоны на пальцах: маникюр, который вы не забудете
Капля сметаны и одно яблоко раз в три дня: подсчитано, что можно купить на среднюю пенсию
Соль делает пищу вкусной — но именно в этом и кроется её опасность
Не тратьте время на ошибки: как правильно посадить вишневое дерево и не пожалеть

Праздничный киш с гречневым тестом, грибами и орехами — попробуйте этот рецепт и удивите гостей

3:26
Еда

Этот изысканный киш с гречневым тестом, творогом, обжаренными грибами и орехами — идеальное блюдо для тех, кто любит необычные сочетания вкусов. Легкий и сытный, он прекрасно подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Вкус гречневого теста гармонично сочетается с нежной творожной начинкой, ароматными грибами и хрустящими орехами. Попробуйте приготовить этот киш, и он станет одним из ваших любимых рецептов.

Киш из гречки
Фото: Designed by Freepik by natalya_yudina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Киш из гречки

Ингредиенты (на 8-10 порций)

Для теста

  • Масло подсолнечное — 115 мл

  • Вода (холодная) — 60 мл

  • Желток — 1 шт.

  • Мука пшеничная — 220 г (1,5 стакана ёмкостью 250 мл)

  • Мука гречневая — 60 г

  • Соль — 1 щепотка

Для начинки

  • Творог (сухой нежирный) — 250 г

  • Шампиньоны — 250 г

  • Сыр твёрдый — 50 г

  • Сливки 15% — 50 мл

  • Молоко 2,8% — 150 мл

  • Яйца — 3 шт.

  • Орехи кешью — 50 г

  • Соль — по вкусу

  • Перец чёрный молотый — по вкусу

  • Мак — 30 г

  • Цедра лимона — 20 г

  • Масло подсолнечное — 20 мл

  • Травы итальянские сушёные (или кунжут чёрный) — по желанию

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовьте все продукты для теста и начинки.

Шаг 2: Просейте пшеничную и гречневую муку в глубокую миску, добавьте щепотку соли и перемешайте.

Шаг 3: Нарежьте масло кубиками, добавьте в муку и перетрите руками до состояния песочной крошки.

Шаг 4: Добавьте желток и холодную воду, замесите тесто. Оберните тесто пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.

Шаг 5: Для начинки натрите сыр на мелкой терке.

Шаг 6: Орехи кешью мелко порубите ножом.

Шаг 7: Грибы нарежьте пластинами и обжарьте на разогретом масле до готовности, примерно 15 минут. Добавьте соль и перец, остудите.

Шаг 8: Разогрейте духовку до 200 °C.

Шаг 9: В миске взбейте яйца, добавьте творог и сыр, хорошо перемешайте.

Шаг 10: Влейте сливки и молоко, добавьте цедру лимона, соль и перец, снова перемешайте.

Шаг 11: Всыпьте орехи и мак, затем добавьте остывшие грибы. Тщательно перемешайте.

Шаг 12: Охлажденное тесто раскатайте между двумя листами пергамента, затем перенесите в форму для выпечки диаметром 24 см, разравняйте. Наколите тесто вилкой.

Шаг 13: Выложите начинку на подготовленное тесто, посыпьте сушеными травами или кунжутом по желанию.

Шаг 14: Отправьте киш в разогретую до 200 °C духовку на 45 минут.

Шаг 15: Гречневый киш с грибами и орехами остудите в форме, затем аккуратно извлеките и выложите на подачу.

Приятного аппетита!

Уточнения

Киш — французский открытый пирог.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали Аудио 
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Красота и стиль
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Украина — провал для Трампа. Он недооценил Россию, которая побеждает Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Последние материалы
Весенний ритуал на АИ-100: работает ли чудо-бензин или только звучит
Украина — провал для Трампа. Он недооценил Россию, которая побеждает
Тайна Потапа: почему он предпочёл Испанию Украине, несмотря на свою поддержку
Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России
В 35 минутах езды от Парижа находится малоизвестный замок, который заставит вас забыть о Версале
Этот знак не для галочки: дикая встреча может стоить дороже ремонта
Френч под солнцем и лимоны на пальцах: маникюр, который вы не забудете
Капля сметаны и одно яблоко раз в три дня: подсчитано, что можно купить на среднюю пенсию
Соль делает пищу вкусной — но именно в этом и кроется её опасность
Не тратьте время на ошибки: как правильно посадить вишневое дерево и не пожалеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.