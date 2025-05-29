Праздничный киш с гречневым тестом, грибами и орехами — попробуйте этот рецепт и удивите гостей

Этот изысканный киш с гречневым тестом, творогом, обжаренными грибами и орехами — идеальное блюдо для тех, кто любит необычные сочетания вкусов. Легкий и сытный, он прекрасно подходит как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Вкус гречневого теста гармонично сочетается с нежной творожной начинкой, ароматными грибами и хрустящими орехами. Попробуйте приготовить этот киш, и он станет одним из ваших любимых рецептов.
Масло подсолнечное — 115 мл
Вода (холодная) — 60 мл
Желток — 1 шт.
Мука пшеничная — 220 г (1,5 стакана ёмкостью 250 мл)
Мука гречневая — 60 г
Соль — 1 щепотка
Творог (сухой нежирный) — 250 г
Шампиньоны — 250 г
Сыр твёрдый — 50 г
Сливки 15% — 50 мл
Молоко 2,8% — 150 мл
Яйца — 3 шт.
Орехи кешью — 50 г
Соль — по вкусу
Перец чёрный молотый — по вкусу
Мак — 30 г
Цедра лимона — 20 г
Масло подсолнечное — 20 мл
Травы итальянские сушёные (или кунжут чёрный) — по желанию
Шаг 1: Подготовьте все продукты для теста и начинки.
Шаг 2: Просейте пшеничную и гречневую муку в глубокую миску, добавьте щепотку соли и перемешайте.
Шаг 3: Нарежьте масло кубиками, добавьте в муку и перетрите руками до состояния песочной крошки.
Шаг 4: Добавьте желток и холодную воду, замесите тесто. Оберните тесто пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.
Шаг 5: Для начинки натрите сыр на мелкой терке.
Шаг 6: Орехи кешью мелко порубите ножом.
Шаг 7: Грибы нарежьте пластинами и обжарьте на разогретом масле до готовности, примерно 15 минут. Добавьте соль и перец, остудите.
Шаг 8: Разогрейте духовку до 200 °C.
Шаг 9: В миске взбейте яйца, добавьте творог и сыр, хорошо перемешайте.
Шаг 10: Влейте сливки и молоко, добавьте цедру лимона, соль и перец, снова перемешайте.
Шаг 11: Всыпьте орехи и мак, затем добавьте остывшие грибы. Тщательно перемешайте.
Шаг 12: Охлажденное тесто раскатайте между двумя листами пергамента, затем перенесите в форму для выпечки диаметром 24 см, разравняйте. Наколите тесто вилкой.
Шаг 13: Выложите начинку на подготовленное тесто, посыпьте сушеными травами или кунжутом по желанию.
Шаг 14: Отправьте киш в разогретую до 200 °C духовку на 45 минут.
Шаг 15: Гречневый киш с грибами и орехами остудите в форме, затем аккуратно извлеките и выложите на подачу.
Приятного аппетита!
Киш — французский открытый пирог.
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