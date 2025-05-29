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Идеальные гнёзда из спагетти с мясом и сыром — ваш новый любимый ужин без специальной пасты

2:54
Еда

Это не просто макароны с мясом — это интересное и вкусное блюдо, которое впечатлит и порадует своих гостей. Запечённые "гнёзда" из спагетти с мясным фаршем, помидорами и сыром — идеальное сочетание для обеда или ужина, которое не требует много времени на приготовление и обладает потрясающим вкусом. Сочные спагетти с мясом и ароматным сыром — настоящее удовольствие.

гнезда с фаршем
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
гнезда с фаршем

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Спагетти — 400 г

  • Фарш мясной (куриный или свиной) — 250 г

  • Помидор — 100 г

  • Сыр твёрдый — 50 г

  • Лук репчатый — 50 г

  • Масло растительное — 1 ст. ложка

  • Кетчуп — 2 ст. ложки

  • Майонез — 2 ст. ложки

  • Петрушка свежая (для подачи) — по вкусу

  • Вода — 50-70 г

  • Соль — по вкусу

  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовка продуктов

  1. Подготовьте все необходимые ингредиенты для блюда.

Шаг 2: Приготовление соуса

  1. В отдельной миске смешайте кетчуп и майонез. Это будет соус для "гнёзд".

Шаг 3: Обработка мяса

  1. Лук очистите и мелко нарежьте, добавьте его к мясному фаршу.

  2. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Шаг 4: Варка спагетти

  1. В кастрюле вскипятите около 2 литров воды, добавьте 2 ч. ложки соли (или по вкусу).

  2. Опустите спагетти в кипящую воду веером, подождите 20 секунд и полностью погрузите их.

  3. Варите спагетти 5-6 минут до полуготовности, затем слейте воду, оставив около 50-70 мл.

Шаг 5: Формирование "гнёзд"

  1. Смазать форму для запеканки растительным маслом.

  2. Спагетти выложите в форму в виде "гнёзд", накручивая их на вилку. Сделайте углубление в центре каждого "гнезда".

Шаг 6: Наполнение "гнёзд"

  1. Смазываем "гнёзда" соусом из кетчупа и майонеза.

  2. В углубления "гнёзд" выложите мясной фарш с луком.

Шаг 7: Добавление помидоров и сыра

  1. Нарежьте помидор кружочками и выложите на "гнёзда".

  2. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке и распределите сверху.

Шаг 8: Добавление воды

  1. Влейте в форму оставшуюся воду из-под спагетти, чтобы блюдо было более сочным.

Шаг 9: Запекание

  1. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку.

  2. Запекайте "гнёзда" 20-25 минут. Если используете свиной фарш, увеличьте время запеканья до 35 минут.

Шаг 10: Подача

  1. Подавайте "гнёзда" горячими, посыпав мелко нарезанной петрушкой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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