Идеальные гнёзда из спагетти с мясом и сыром — ваш новый любимый ужин без специальной пасты

Это не просто макароны с мясом — это интересное и вкусное блюдо, которое впечатлит и порадует своих гостей. Запечённые "гнёзда" из спагетти с мясным фаршем, помидорами и сыром — идеальное сочетание для обеда или ужина, которое не требует много времени на приготовление и обладает потрясающим вкусом. Сочные спагетти с мясом и ароматным сыром — настоящее удовольствие.
Спагетти — 400 г
Фарш мясной (куриный или свиной) — 250 г
Помидор — 100 г
Сыр твёрдый — 50 г
Лук репчатый — 50 г
Масло растительное — 1 ст. ложка
Кетчуп — 2 ст. ложки
Майонез — 2 ст. ложки
Петрушка свежая (для подачи) — по вкусу
Вода — 50-70 г
Соль — по вкусу
Перец чёрный молотый — по вкусу
Подготовьте все необходимые ингредиенты для блюда.
В отдельной миске смешайте кетчуп и майонез. Это будет соус для "гнёзд".
Лук очистите и мелко нарежьте, добавьте его к мясному фаршу.
Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
В кастрюле вскипятите около 2 литров воды, добавьте 2 ч. ложки соли (или по вкусу).
Опустите спагетти в кипящую воду веером, подождите 20 секунд и полностью погрузите их.
Варите спагетти 5-6 минут до полуготовности, затем слейте воду, оставив около 50-70 мл.
Смазать форму для запеканки растительным маслом.
Спагетти выложите в форму в виде "гнёзд", накручивая их на вилку. Сделайте углубление в центре каждого "гнезда".
Смазываем "гнёзда" соусом из кетчупа и майонеза.
В углубления "гнёзд" выложите мясной фарш с луком.
Нарежьте помидор кружочками и выложите на "гнёзда".
Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке и распределите сверху.
Влейте в форму оставшуюся воду из-под спагетти, чтобы блюдо было более сочным.
Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку.
Запекайте "гнёзда" 20-25 минут. Если используете свиной фарш, увеличьте время запеканья до 35 минут.
Подавайте "гнёзда" горячими, посыпав мелко нарезанной петрушкой.
Приятного аппетита!
Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.
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