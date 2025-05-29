Идеальные гнёзда из спагетти с мясом и сыром — ваш новый любимый ужин без специальной пасты

2:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Это не просто макароны с мясом — это интересное и вкусное блюдо, которое впечатлит и порадует своих гостей. Запечённые "гнёзда" из спагетти с мясным фаршем, помидорами и сыром — идеальное сочетание для обеда или ужина, которое не требует много времени на приготовление и обладает потрясающим вкусом. Сочные спагетти с мясом и ароматным сыром — настоящее удовольствие.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain гнезда с фаршем

Ингредиенты (на 4 порции)

Спагетти — 400 г

Фарш мясной (куриный или свиной) — 250 г

Помидор — 100 г

Сыр твёрдый — 50 г

Лук репчатый — 50 г

Масло растительное — 1 ст. ложка

Кетчуп — 2 ст. ложки

Майонез — 2 ст. ложки

Петрушка свежая (для подачи) — по вкусу

Вода — 50-70 г

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовка продуктов

Подготовьте все необходимые ингредиенты для блюда.

Шаг 2: Приготовление соуса

В отдельной миске смешайте кетчуп и майонез. Это будет соус для "гнёзд".

Шаг 3: Обработка мяса

Лук очистите и мелко нарежьте, добавьте его к мясному фаршу. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Шаг 4: Варка спагетти

В кастрюле вскипятите около 2 литров воды, добавьте 2 ч. ложки соли (или по вкусу). Опустите спагетти в кипящую воду веером, подождите 20 секунд и полностью погрузите их. Варите спагетти 5-6 минут до полуготовности, затем слейте воду, оставив около 50-70 мл.

Шаг 5: Формирование "гнёзд"

Смазать форму для запеканки растительным маслом. Спагетти выложите в форму в виде "гнёзд", накручивая их на вилку. Сделайте углубление в центре каждого "гнезда".

Шаг 6: Наполнение "гнёзд"

Смазываем "гнёзда" соусом из кетчупа и майонеза. В углубления "гнёзд" выложите мясной фарш с луком.

Шаг 7: Добавление помидоров и сыра

Нарежьте помидор кружочками и выложите на "гнёзда". Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке и распределите сверху.

Шаг 8: Добавление воды

Влейте в форму оставшуюся воду из-под спагетти, чтобы блюдо было более сочным.

Шаг 9: Запекание

Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте "гнёзда" 20-25 минут. Если используете свиной фарш, увеличьте время запеканья до 35 минут.

Шаг 10: Подача

Подавайте "гнёзда" горячими, посыпав мелко нарезанной петрушкой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.

