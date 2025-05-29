Вишнёвый тарт: секрет мягкого песочного теста и сочной начинки: идеальный десерт для лета

Этот тарт с вишневой начинкой — идеальный десерт для летнего дня. Он быстро готовится, а мягкое песочное тесто прекрасно сочетается с сочной вишней. Пирог не только вкусный, но и красивый — его легко подать на праздничный стол, а также порадовать своих близких в любое время.
Масло сливочное (охлажденное) — 100 г
Сметана — 50 г
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 30 г
Мука — 250 г (2 стакана ёмкостью 200 мл)
Разрыхлитель — 0,5 ч. ложки
Соль — 1 щепотка
Вишня — 600 г
Сахар — 100 г
Крахмал картофельный (или кукурузный) — 3 ст. ложки
Подготовьте все ингредиенты для теста и начинки. Сливочное масло доставайте из холодильника в последнюю очередь, чтобы оно было холодным.
В глубокой миске соедините муку, разрыхлитель, щепотку соли и сахар.
Нарежьте масло кубиками и добавьте к муке.
Руками перетрите масло с мукой в песочную крошку.
Добавьте яйцо и сметану.
Быстро соедините все ингредиенты в шар.
Оставьте тесто на 15 минут в холодильнике.
Пока тесто охлаждается, включите духовку на 180 градусов.
Промойте вишню, отделите черешки и удалите косточки. Можно взять вишни чуть больше — так пирог станет только вкуснее.
В кастрюле соедините вишню, сахар и крахмал (количество сахара можно регулировать в зависимости от сладости вишни).
Поставьте кастрюлю на огонь и нагревайте до растворения сахара и загустевания массы. Вы получите густой кисель — это и будет вишневая начинка.
Выложите охлаждённое тесто в форму диаметром 26 см. Я выпекала два тарта, поэтому взяла форму диаметром 18 см и разделила тесто пополам.
Пальцами равномерно распределите тесто по дну и сформируйте бортики высотой 1,5-2 см. Проколите дно вилкой.
Выпекайте тесто в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
На готовый корж выложите вишневую начинку (я в свой небольшой тарт выкладываю половину начинки).
Верните форму в духовку и выпекайте пирог с начинкой 10 минут.
Вишневый тарт готов. Аккуратно освободите его из формы.
Готовый пирог станет ярким украшением стола. Подайте его, и наслаждайтесь этим вкусным и ароматным десертом!
Этот вишнёвый тарт — не только вкусное, но и красивое угощение, которое прекрасно подойдёт для летних посиделок с друзьями или семейных обедов. Яркая вишнёвое начинка в сочетании с нежным песочным тестом и ароматом, который наполняет весь дом, сделает этот десерт настоящей звездой на любом столе. Простой в приготовлении, но с непревзойденным вкусом — он обязательно станет вашим любимым летним десертом!
Тaрт (фр. tarte) — типичный для французской кухни открытый пирог из песочного или любого другого теста. Может быть десертным или основным блюдом, но от обычного пирога отличается именно тем, что сверху не покрывается тестом.
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