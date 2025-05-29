Вишнёвый тарт: секрет мягкого песочного теста и сочной начинки: идеальный десерт для лета

3:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот тарт с вишневой начинкой — идеальный десерт для летнего дня. Он быстро готовится, а мягкое песочное тесто прекрасно сочетается с сочной вишней. Пирог не только вкусный, но и красивый — его легко подать на праздничный стол, а также порадовать своих близких в любое время.

Фото: flickr.com by Eric Petruno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ тарт

Ингредиенты (на 10 порций)

Для теста

Масло сливочное (охлажденное) — 100 г

Сметана — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 30 г

Мука — 250 г (2 стакана ёмкостью 200 мл)

Разрыхлитель — 0,5 ч. ложки

Соль — 1 щепотка

Для начинки

Вишня — 600 г

Сахар — 100 г

Крахмал картофельный (или кукурузный) — 3 ст. ложки

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

Подготовьте все ингредиенты для теста и начинки. Сливочное масло доставайте из холодильника в последнюю очередь, чтобы оно было холодным.

Шаг 2: Приготовление теста

В глубокой миске соедините муку, разрыхлитель, щепотку соли и сахар. Нарежьте масло кубиками и добавьте к муке. Руками перетрите масло с мукой в песочную крошку.

Шаг 3: Соединение ингредиентов

Добавьте яйцо и сметану. Быстро соедините все ингредиенты в шар. Оставьте тесто на 15 минут в холодильнике.

Шаг 4: Подготовка начинки

Пока тесто охлаждается, включите духовку на 180 градусов. Промойте вишню, отделите черешки и удалите косточки. Можно взять вишни чуть больше — так пирог станет только вкуснее.

Шаг 5: Приготовление вишнёвой начинки

В кастрюле соедините вишню, сахар и крахмал (количество сахара можно регулировать в зависимости от сладости вишни). Поставьте кастрюлю на огонь и нагревайте до растворения сахара и загустевания массы. Вы получите густой кисель — это и будет вишневая начинка.

Шаг 6: Формирование тарта

Выложите охлаждённое тесто в форму диаметром 26 см. Я выпекала два тарта, поэтому взяла форму диаметром 18 см и разделила тесто пополам. Пальцами равномерно распределите тесто по дну и сформируйте бортики высотой 1,5-2 см. Проколите дно вилкой.

Шаг 7: Выпекание песочного коржа

Выпекайте тесто в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Шаг 8: Добавление начинки

На готовый корж выложите вишневую начинку (я в свой небольшой тарт выкладываю половину начинки). Верните форму в духовку и выпекайте пирог с начинкой 10 минут.

Шаг 9: Финальный этап

Вишневый тарт готов. Аккуратно освободите его из формы.

Шаг 10: Подача

Готовый пирог станет ярким украшением стола. Подайте его, и наслаждайтесь этим вкусным и ароматным десертом!

Этот вишнёвый тарт — не только вкусное, но и красивое угощение, которое прекрасно подойдёт для летних посиделок с друзьями или семейных обедов. Яркая вишнёвое начинка в сочетании с нежным песочным тестом и ароматом, который наполняет весь дом, сделает этот десерт настоящей звездой на любом столе. Простой в приготовлении, но с непревзойденным вкусом — он обязательно станет вашим любимым летним десертом!

Уточнения

Тaрт (фр. tarte) — типичный для французской кухни открытый пирог из песочного или любого другого теста. Может быть десертным или основным блюдом, но от обычного пирога отличается именно тем, что сверху не покрывается тестом.

