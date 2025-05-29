Рецепт идеального сливочно-сырного крема для кексов и пирожных — просто и вкусно

Этот крем — идеальный способ добавить утончённый вкус и текстуру к вашей выпечке. Сливочно-сырный крем можно использовать не только для украшения кексов, но и для наполнения заварных пирожных или других десертов. Он прекрасно сочетает в себе лёгкость сливок и нежность сливочного сыра, а сахарная пудра придаёт приятную сладость.
Маргарин — 40 г
Сливки 35% — 200 мл
Сыр сливочный — 80 г
Сахарная пудра — по вкусу
Пищевой краситель (по желанию)
Подготовьте все необходимые ингредиенты для крема.
Соедините половину сахарной пудры, сливочный сыр и размягчённый маргарин.
Взбейте всё вместе миксером до получения однородной массы.
(Маргарин обладает оптимальной жирностью и текстурой, придавая крему приятный сливочный вкус и аромат.)
В отдельной миске взбейте оставшуюся сахарную пудру со сливками, используя миксер.
Постепенно соединяйте сливки с взбитым маргарином и сыром, пока не достигнете нужной консистенции крема.
(Если хотите, чтобы крем был разноцветным, добавьте ваше любимое варенье или используйте пищевой краситель.)
Переложите готовый сливочно-сырный крем в кондитерский мешок.
Украсьте кексы полученным кремом.
Для дополнительного декора используйте шоколадную крошку, консервированные или свежие ягоды.
Этот сливочно-сырный крем — настоящая находка для всех, кто хочет добавить изысканности в десерты без лишних усилий. Его лёгкая текстура и нежный вкус прекрасно сочетаются с разнообразными видами выпечки. Вы можете экспериментировать с добавлением различных ингредиентов, таких как варенье, ягоды или шоколад, чтобы каждый раз создавать новые варианты этого великолепного крема. Простота в приготовлении и изысканность в вкусе делают его идеальным выбором для любого праздника или ужина.
Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.
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