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Рецепт идеального сливочно-сырного крема для кексов и пирожных — просто и вкусно

Еда

Этот крем — идеальный способ добавить утончённый вкус и текстуру к вашей выпечке. Сливочно-сырный крем можно использовать не только для украшения кексов, но и для наполнения заварных пирожных или других десертов. Он прекрасно сочетает в себе лёгкость сливок и нежность сливочного сыра, а сахарная пудра придаёт приятную сладость.

Капкейки
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капкейки

Ингредиенты

  • Маргарин — 40 г

  • Сливки 35% — 200 мл

  • Сыр сливочный — 80 г

  • Сахарная пудра — по вкусу

  • Пищевой краситель (по желанию)

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовка продуктов

  1. Подготовьте все необходимые ингредиенты для крема.

Шаг 2: Смешивание маргарина и сыра

  1. Соедините половину сахарной пудры, сливочный сыр и размягчённый маргарин.

  2. Взбейте всё вместе миксером до получения однородной массы.
    (Маргарин обладает оптимальной жирностью и текстурой, придавая крему приятный сливочный вкус и аромат.)

Шаг 3: Взбивание сливок

  1. В отдельной миске взбейте оставшуюся сахарную пудру со сливками, используя миксер.

Шаг 4: Смешивание компонентов

  1. Постепенно соединяйте сливки с взбитым маргарином и сыром, пока не достигнете нужной консистенции крема.
    (Если хотите, чтобы крем был разноцветным, добавьте ваше любимое варенье или используйте пищевой краситель.)

Шаг 5: Наполнение кондитерского мешка

  1. Переложите готовый сливочно-сырный крем в кондитерский мешок.

Шаг 6: Украшение выпечки

  1. Украсьте кексы полученным кремом.

  2. Для дополнительного декора используйте шоколадную крошку, консервированные или свежие ягоды.

Этот сливочно-сырный крем — настоящая находка для всех, кто хочет добавить изысканности в десерты без лишних усилий. Его лёгкая текстура и нежный вкус прекрасно сочетаются с разнообразными видами выпечки. Вы можете экспериментировать с добавлением различных ингредиентов, таких как варенье, ягоды или шоколад, чтобы каждый раз создавать новые варианты этого великолепного крема. Простота в приготовлении и изысканность в вкусе делают его идеальным выбором для любого праздника или ужина.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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