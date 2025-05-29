Рецепт идеального сливочно-сырного крема для кексов и пирожных — просто и вкусно

Этот крем — идеальный способ добавить утончённый вкус и текстуру к вашей выпечке. Сливочно-сырный крем можно использовать не только для украшения кексов, но и для наполнения заварных пирожных или других десертов. Он прекрасно сочетает в себе лёгкость сливок и нежность сливочного сыра, а сахарная пудра придаёт приятную сладость.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капкейки

Ингредиенты

Маргарин — 40 г

Сливки 35% — 200 мл

Сыр сливочный — 80 г

Сахарная пудра — по вкусу

Пищевой краситель (по желанию)

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовка продуктов

Подготовьте все необходимые ингредиенты для крема.

Шаг 2: Смешивание маргарина и сыра

Соедините половину сахарной пудры, сливочный сыр и размягчённый маргарин. Взбейте всё вместе миксером до получения однородной массы.

(Маргарин обладает оптимальной жирностью и текстурой, придавая крему приятный сливочный вкус и аромат.)

Шаг 3: Взбивание сливок

В отдельной миске взбейте оставшуюся сахарную пудру со сливками, используя миксер.

Шаг 4: Смешивание компонентов

Постепенно соединяйте сливки с взбитым маргарином и сыром, пока не достигнете нужной консистенции крема.

(Если хотите, чтобы крем был разноцветным, добавьте ваше любимое варенье или используйте пищевой краситель.)

Шаг 5: Наполнение кондитерского мешка

Переложите готовый сливочно-сырный крем в кондитерский мешок.

Шаг 6: Украшение выпечки

Украсьте кексы полученным кремом. Для дополнительного декора используйте шоколадную крошку, консервированные или свежие ягоды.

Этот сливочно-сырный крем — настоящая находка для всех, кто хочет добавить изысканности в десерты без лишних усилий. Его лёгкая текстура и нежный вкус прекрасно сочетаются с разнообразными видами выпечки. Вы можете экспериментировать с добавлением различных ингредиентов, таких как варенье, ягоды или шоколад, чтобы каждый раз создавать новые варианты этого великолепного крема. Простота в приготовлении и изысканность в вкусе делают его идеальным выбором для любого праздника или ужина.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.

