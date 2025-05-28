Хотите ускорить метаболизм? Витаминный смузи с авокадо: утренний заряд бодрости и пользы

Смузи становятся всё более популярными, и этот рецепт — не исключение. Смузи из авокадо и шпината не только обладает потрясающим вкусом, но и является отличным источником полезных веществ, идеально подходящих для тех, кто ценит здоровое питание.
Авокадо — 1-2 шт.
Яблоко — 1 шт.
Киви — 2 шт.
Шпинат — 20 г
Минеральная вода (без газа) — 0,5-1 стакан
Масло оливковое — 1-2 ст. ложки
Мед жидкий — 1-2 ст. ложки
Морская соль — щепотка
Сок лимонный — по желанию
Для приготовления смузи тщательно промойте под проточной водой шпинат, яблоко и авокадо. После этого обсушите их. Положите шпинат в чашу блендера.
Киви разрежьте пополам и чайной ложкой аккуратно выскоблите мякоть. Отправьте её в блендер.
Яблоко разрежьте, удалите сердцевину и нарежьте на небольшие кусочки. Если хотите, можете очистить кожуру, но это не обязательно.
В блендер добавьте мед, оливковое масло, щепотку морской соли и, если хотите, немного лимонного сока, чтобы добавить смузи кислинку.
Очистите авокадо от кожуры и нарежьте крупными кусками. Добавьте его в блендер.
Понемногу добавляйте минеральную воду без газа, чтобы достичь желаемой консистенции. Перебейте все ингредиенты до получения однородной массы.
Если на поверхности смузи образуются пузырьки, перемешайте их вилкой, чтобы избавиться от них.
Разлейте готовый смузи в удобные стаканы или банки и подавайте с трубочкой для коктейлей или ложкой.
Этот смузи идеально подойдёт для тех, кто следит за своим здоровьем и предпочитает натуральные продукты. Он не только вкусный, но и насыщен витаминами, которые поддержат ваш иммунитет, улучшат состояние кожи и придадут энергии на целый день. Попробуйте его и убедитесь сами, как легко и быстро можно получить полезный напиток, который удовлетворяет все потребности организма!
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
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