Хотите ускорить метаболизм? Витаминный смузи с авокадо: утренний заряд бодрости и пользы

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Смузи становятся всё более популярными, и этот рецепт — не исключение. Смузи из авокадо и шпината не только обладает потрясающим вкусом, но и является отличным источником полезных веществ, идеально подходящих для тех, кто ценит здоровое питание.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Смузи

Ингредиенты (на 2 порции)

Авокадо — 1-2 шт.

Яблоко — 1 шт.

Киви — 2 шт.

Шпинат — 20 г

Минеральная вода (без газа) — 0,5-1 стакан

Масло оливковое — 1-2 ст. ложки

Мед жидкий — 1-2 ст. ложки

Морская соль — щепотка

Сок лимонный — по желанию

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

Для приготовления смузи тщательно промойте под проточной водой шпинат, яблоко и авокадо. После этого обсушите их. Положите шпинат в чашу блендера.

Шаг 2: Подготовка киви

Киви разрежьте пополам и чайной ложкой аккуратно выскоблите мякоть. Отправьте её в блендер.

Шаг 3: Подготовка яблока

Яблоко разрежьте, удалите сердцевину и нарежьте на небольшие кусочки. Если хотите, можете очистить кожуру, но это не обязательно.

Шаг 4: Добавление меда и масла

В блендер добавьте мед, оливковое масло, щепотку морской соли и, если хотите, немного лимонного сока, чтобы добавить смузи кислинку.

Шаг 5: Подготовка авокадо

Очистите авокадо от кожуры и нарежьте крупными кусками. Добавьте его в блендер.

Шаг 6: Добавление воды

Понемногу добавляйте минеральную воду без газа, чтобы достичь желаемой консистенции. Перебейте все ингредиенты до получения однородной массы.

Шаг 7: Перемешивание

Если на поверхности смузи образуются пузырьки, перемешайте их вилкой, чтобы избавиться от них.

Шаг 8: Подача

Разлейте готовый смузи в удобные стаканы или банки и подавайте с трубочкой для коктейлей или ложкой.

Этот смузи идеально подойдёт для тех, кто следит за своим здоровьем и предпочитает натуральные продукты. Он не только вкусный, но и насыщен витаминами, которые поддержат ваш иммунитет, улучшат состояние кожи и придадут энергии на целый день. Попробуйте его и убедитесь сами, как легко и быстро можно получить полезный напиток, который удовлетворяет все потребности организма!

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

