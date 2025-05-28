Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Пенсионные баллы растут даже без официального трудоустройства — вот какие случаи идут в зачёт
Холодный суп, горячий эффект: ешь и смотри, как тают лишние сантиметры
Перелёт не станет мучением: что надеть, выпить и съесть в небе
Больше мощности, больше километров и меньше букв — новый Toyota bZ готов удивлять
Овечкин и пиво на стадионах: как чемпион может изменить отношение к алкоголю у фанатов и чиновников
Питомец ведёт себя странно: это не капризы, а сигнал, который вы не замечаете
Лавровый лист на кухне: опасности, о которых не говорят даже опытные хозяйки
Прямо из недр земли: как кислоты вулкана угрожают водоёмам Камчатки

Хотите ускорить метаболизм? Витаминный смузи с авокадо: утренний заряд бодрости и пользы

2:37
Еда

Смузи становятся всё более популярными, и этот рецепт — не исключение. Смузи из авокадо и шпината не только обладает потрясающим вкусом, но и является отличным источником полезных веществ, идеально подходящих для тех, кто ценит здоровое питание.

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Авокадо — 1-2 шт.

  • Яблоко — 1 шт.

  • Киви — 2 шт.

  • Шпинат — 20 г

  • Минеральная вода (без газа) — 0,5-1 стакан

  • Масло оливковое — 1-2 ст. ложки

  • Мед жидкий — 1-2 ст. ложки

  • Морская соль — щепотка

  • Сок лимонный — по желанию

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

  1. Для приготовления смузи тщательно промойте под проточной водой шпинат, яблоко и авокадо. После этого обсушите их. Положите шпинат в чашу блендера.

Шаг 2: Подготовка киви

  1. Киви разрежьте пополам и чайной ложкой аккуратно выскоблите мякоть. Отправьте её в блендер.

Шаг 3: Подготовка яблока

  1. Яблоко разрежьте, удалите сердцевину и нарежьте на небольшие кусочки. Если хотите, можете очистить кожуру, но это не обязательно.

Шаг 4: Добавление меда и масла

  1. В блендер добавьте мед, оливковое масло, щепотку морской соли и, если хотите, немного лимонного сока, чтобы добавить смузи кислинку.

Шаг 5: Подготовка авокадо

  1. Очистите авокадо от кожуры и нарежьте крупными кусками. Добавьте его в блендер.

Шаг 6: Добавление воды

  1. Понемногу добавляйте минеральную воду без газа, чтобы достичь желаемой консистенции. Перебейте все ингредиенты до получения однородной массы.

Шаг 7: Перемешивание

  1. Если на поверхности смузи образуются пузырьки, перемешайте их вилкой, чтобы избавиться от них.

Шаг 8: Подача

  1. Разлейте готовый смузи в удобные стаканы или банки и подавайте с трубочкой для коктейлей или ложкой.

Этот смузи идеально подойдёт для тех, кто следит за своим здоровьем и предпочитает натуральные продукты. Он не только вкусный, но и насыщен витаминами, которые поддержат ваш иммунитет, улучшат состояние кожи и придадут энергии на целый день. Попробуйте его и убедитесь сами, как легко и быстро можно получить полезный напиток, который удовлетворяет все потребности организма!

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Авто
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера Аудио 
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Авто
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке Аудио 
Популярное
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке

На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.

Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Последние материалы
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Пенсионные баллы растут даже без официального трудоустройства — вот какие случаи идут в зачёт
Холодный суп, горячий эффект: ешь и смотри, как тают лишние сантиметры
Перелёт не станет мучением: что надеть, выпить и съесть в небе
Больше мощности, больше километров и меньше букв — новый Toyota bZ готов удивлять
Овечкин и пиво на стадионах: как чемпион может изменить отношение к алкоголю у фанатов и чиновников
Питомец ведёт себя странно: это не капризы, а сигнал, который вы не замечаете
Лавровый лист на кухне: опасности, о которых не говорят даже опытные хозяйки
Прямо из недр земли: как кислоты вулкана угрожают водоёмам Камчатки
Lada готовит SUV-сюрприз: внешность и салон покажут уже 18 июня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.