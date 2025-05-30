Сначала сладко, потом неожиданно: клубничное варенье с розмарином, которое ломает стереотипы

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубника пошла — пора варить варенье! Но если мысль о тазе сахара, часе у плиты и потом на лбу не радует, есть альтернатива для ленивых, но с изысканным вкусом. Этот клубничный джем с розмарином варится всего пару минут, а по аромату — будто из ресторана с видом на Прованс.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клубничное варенье

Что понадобится:

500 г клубники

200 г сахара (или по вкусу)

1 веточка розмарина

По желанию: немного можжевеловых ягод, капля бальзамического уксуса — для гастрономической глубины, если хочется чего-то особенного.

Как готовить:

Нарежьте или разомните клубнику, пересыпьте сахаром и дайте постоять 15-20 минут, пока не появится сок. Добавьте розмарин, поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите ровно 2 минуты. Остудите, затем повторно доведите до кипения — это зафиксирует вкус и консистенцию.

Получается джем с ярким ароматом клубники, лёгкой еловой ноткой розмарина и неожиданно универсальным характером.

Где использовать

Да где угодно: блины, сырники, йогурт, сыр, мясо, овощи. Да, именно так — этот джем подходит не только к десертам, но и к закускам.

Уточнения

Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

