Сначала сладко, потом неожиданно: клубничное варенье с розмарином, которое ломает стереотипы

Клубника пошла — пора варить варенье! Но если мысль о тазе сахара, часе у плиты и потом на лбу не радует, есть альтернатива для ленивых, но с изысканным вкусом. Этот клубничный джем с розмарином варится всего пару минут, а по аромату — будто из ресторана с видом на Прованс.
500 г клубники
200 г сахара (или по вкусу)
1 веточка розмарина
По желанию: немного можжевеловых ягод, капля бальзамического уксуса — для гастрономической глубины, если хочется чего-то особенного.
Нарежьте или разомните клубнику, пересыпьте сахаром и дайте постоять 15-20 минут, пока не появится сок.
Добавьте розмарин, поставьте на огонь.
Доведите до кипения и варите ровно 2 минуты.
Остудите, затем повторно доведите до кипения — это зафиксирует вкус и консистенцию.
Получается джем с ярким ароматом клубники, лёгкой еловой ноткой розмарина и неожиданно универсальным характером.
Да где угодно: блины, сырники, йогурт, сыр, мясо, овощи. Да, именно так — этот джем подходит не только к десертам, но и к закускам.
Варе́нье — традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев (укр. варення) и белорусов (бел. варэнне), а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.
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