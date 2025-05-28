Мечта сладкоежки: как приготовить торт Фруктовый Наполеон с оригинальной начинкой

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Этот вкусный торт — не только праздник для глаз, но и для вкусовых рецепторов. Его нежные коржи и крем создадут невероятное сочетание, которое порадует каждого.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ торт наполеон

Ингредиенты (на 12 порций)

Мука — 1,05 кг (900 г для коржей, 150 г для крема)

Масло сливочное — 360 г (270 г для коржей, 90 г для крема)

Вода — 250 мл

Соль — половина чайной ложки

Молоко — 1,5 л

Яйца куриные — 3 шт.

Ванилин — 7 г

Сахар — 250 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовка теста

В большую емкость насыпьте 900 г муки, добавьте соль и порезанное на маленькие кусочки сливочное масло (270 г). Перемешайте все руками, чтобы масло смешалось с мукой. Постепенно добавляйте воду, тщательно перемешивая, пока не получится тесто, как на картинке.

Шаг 2: Формирование коржей

Из полученного теста сформируйте 11 шариков — это будут будущие коржи. Каждый шарик раскатайте тонко, проколите вилкой, чтобы избежать пузырей. На посыпанный мукой противень выкладывайте каждый корж и ставьте в разогретую до 200°C духовку на 15 минут.

Шаг 3: Приготовление крема

Пока коржи выпекаются, поставьте 1,25 литра молока на средний огонь и доведите до кипения. В отдельной миске разбейте 3 яйца, добавьте сахар (250 г) и взбейте вилкой. Добавьте 150 г муки, тщательно перемешайте. Постепенно добавьте 250 мл молока, хорошо перемешайте.

Шаг 4: Варка крема

Когда молоко закипит, добавьте яичную смесь в горячее молоко. Постоянно мешайте до тех пор, пока масса не загустеет (примерно 15-20 минут). Уберите с огня и добавьте 90 г сливочного масла, хорошо перемешайте. Поставьте крем остывать.

Шаг 5: Подготовка коржей

У каждого готового коржа срежьте неровные края, используя тарелку. Соберите неровности в миску или комбайн — они пойдут на обсыпку торта. Не переживайте, если некоторые коржи немного вздулись — после нанесения крема все неровности исчезнут.

Шаг 6: Сборка торта

Когда коржи и крем остынут, начните собирать торт. Смазывайте каждый корж обильно кремом, чтобы они хорошо пропитались. Крем уйдёт полностью. Не забывайте смазать бока торта.

Шаг 7: Обсыпка и украшение

Измельчите оставшиеся коржи в комбайне. Обсыпьте боковинки торта крошкой, аккуратно прикладывая её ладонью. По желанию украсьте торт свежими мандаринами, виноградом и черникой. Также можно добавить орехи или шоколадную крошку.

Этот торт станет настоящим украшением любого стола, будь то праздничный ужин или семейный обед. Легкость в приготовлении и потрясающий вкус "Фруктового Наполеона" подарят вам удовольствие от каждого кусочка. Попробуйте этот рецепт и удивите своих близких десертом, который обязательно станет любимым в вашей семье!

Уточнения

Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

