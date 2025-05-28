Мечта сладкоежки: как приготовить торт Фруктовый Наполеон с оригинальной начинкой

Этот вкусный торт — не только праздник для глаз, но и для вкусовых рецепторов. Его нежные коржи и крем создадут невероятное сочетание, которое порадует каждого.
Мука — 1,05 кг (900 г для коржей, 150 г для крема)
Масло сливочное — 360 г (270 г для коржей, 90 г для крема)
Вода — 250 мл
Соль — половина чайной ложки
Молоко — 1,5 л
Яйца куриные — 3 шт.
Ванилин — 7 г
Сахар — 250 г
В большую емкость насыпьте 900 г муки, добавьте соль и порезанное на маленькие кусочки сливочное масло (270 г).
Перемешайте все руками, чтобы масло смешалось с мукой.
Постепенно добавляйте воду, тщательно перемешивая, пока не получится тесто, как на картинке.
Из полученного теста сформируйте 11 шариков — это будут будущие коржи.
Каждый шарик раскатайте тонко, проколите вилкой, чтобы избежать пузырей.
На посыпанный мукой противень выкладывайте каждый корж и ставьте в разогретую до 200°C духовку на 15 минут.
Пока коржи выпекаются, поставьте 1,25 литра молока на средний огонь и доведите до кипения.
В отдельной миске разбейте 3 яйца, добавьте сахар (250 г) и взбейте вилкой.
Добавьте 150 г муки, тщательно перемешайте.
Постепенно добавьте 250 мл молока, хорошо перемешайте.
Когда молоко закипит, добавьте яичную смесь в горячее молоко.
Постоянно мешайте до тех пор, пока масса не загустеет (примерно 15-20 минут).
Уберите с огня и добавьте 90 г сливочного масла, хорошо перемешайте.
Поставьте крем остывать.
У каждого готового коржа срежьте неровные края, используя тарелку.
Соберите неровности в миску или комбайн — они пойдут на обсыпку торта.
Не переживайте, если некоторые коржи немного вздулись — после нанесения крема все неровности исчезнут.
Когда коржи и крем остынут, начните собирать торт.
Смазывайте каждый корж обильно кремом, чтобы они хорошо пропитались. Крем уйдёт полностью.
Не забывайте смазать бока торта.
Измельчите оставшиеся коржи в комбайне.
Обсыпьте боковинки торта крошкой, аккуратно прикладывая её ладонью.
По желанию украсьте торт свежими мандаринами, виноградом и черникой. Также можно добавить орехи или шоколадную крошку.
Этот торт станет настоящим украшением любого стола, будь то праздничный ужин или семейный обед. Легкость в приготовлении и потрясающий вкус "Фруктового Наполеона" подарят вам удовольствие от каждого кусочка. Попробуйте этот рецепт и удивите своих близких десертом, который обязательно станет любимым в вашей семье!
Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.
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