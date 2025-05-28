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Мечта сладкоежки: как приготовить торт Фруктовый Наполеон с оригинальной начинкой

3:32
Еда

Этот вкусный торт — не только праздник для глаз, но и для вкусовых рецепторов. Его нежные коржи и крем создадут невероятное сочетание, которое порадует каждого.

торт наполеон
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
торт наполеон

Ингредиенты (на 12 порций)

  • Мука — 1,05 кг (900 г для коржей, 150 г для крема)

  • Масло сливочное — 360 г (270 г для коржей, 90 г для крема)

  • Вода — 250 мл

  • Соль — половина чайной ложки

  • Молоко — 1,5 л

  • Яйца куриные — 3 шт.

  • Ванилин — 7 г

  • Сахар — 250 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1: Подготовка теста

  1. В большую емкость насыпьте 900 г муки, добавьте соль и порезанное на маленькие кусочки сливочное масло (270 г).

  2. Перемешайте все руками, чтобы масло смешалось с мукой.

  3. Постепенно добавляйте воду, тщательно перемешивая, пока не получится тесто, как на картинке.

Шаг 2: Формирование коржей

  1. Из полученного теста сформируйте 11 шариков — это будут будущие коржи.

  2. Каждый шарик раскатайте тонко, проколите вилкой, чтобы избежать пузырей.

  3. На посыпанный мукой противень выкладывайте каждый корж и ставьте в разогретую до 200°C духовку на 15 минут.

Шаг 3: Приготовление крема

  1. Пока коржи выпекаются, поставьте 1,25 литра молока на средний огонь и доведите до кипения.

  2. В отдельной миске разбейте 3 яйца, добавьте сахар (250 г) и взбейте вилкой.

  3. Добавьте 150 г муки, тщательно перемешайте.

  4. Постепенно добавьте 250 мл молока, хорошо перемешайте.

Шаг 4: Варка крема

  1. Когда молоко закипит, добавьте яичную смесь в горячее молоко.

  2. Постоянно мешайте до тех пор, пока масса не загустеет (примерно 15-20 минут).

  3. Уберите с огня и добавьте 90 г сливочного масла, хорошо перемешайте.

  4. Поставьте крем остывать.

Шаг 5: Подготовка коржей

  1. У каждого готового коржа срежьте неровные края, используя тарелку.

  2. Соберите неровности в миску или комбайн — они пойдут на обсыпку торта.

  3. Не переживайте, если некоторые коржи немного вздулись — после нанесения крема все неровности исчезнут.

Шаг 6: Сборка торта

  1. Когда коржи и крем остынут, начните собирать торт.

  2. Смазывайте каждый корж обильно кремом, чтобы они хорошо пропитались. Крем уйдёт полностью.

  3. Не забывайте смазать бока торта.

Шаг 7: Обсыпка и украшение

  1. Измельчите оставшиеся коржи в комбайне.

  2. Обсыпьте боковинки торта крошкой, аккуратно прикладывая её ладонью.

  3. По желанию украсьте торт свежими мандаринами, виноградом и черникой. Также можно добавить орехи или шоколадную крошку.

Этот торт станет настоящим украшением любого стола, будь то праздничный ужин или семейный обед. Легкость в приготовлении и потрясающий вкус "Фруктового Наполеона" подарят вам удовольствие от каждого кусочка. Попробуйте этот рецепт и удивите своих близких десертом, который обязательно станет любимым в вашей семье!

Уточнения

Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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