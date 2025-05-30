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Тарелка уходит за 3 минуты, а готовится за 5: рецепт, который спасает утро

1:25
Еда

Если ты думаешь, что вкусные вареники — это долго, тесто, начинка и полдня на кухне, то пора познакомиться с их ленивыми родственниками. Лепить ничего не надо, а вкус — будто бабушка встала пораньше и сварила с любовью. Это идеальный завтрак или лёгкий ужин, от которого не откажется ни один взрослый, ни тем более ребёнок.

Вареники
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вареники

Что нужно — минимум и по делу:

  • 500 г творога

  • 1 яйцо

  • 3 ст. л. сахара

  • Щепотка соли

  • 5 ст. л. муки (можно чуть больше, если тесто липнет)

Смешайте творог, яйцо, сахар и соль до гладкой массы. Всыпьте муку и замесите мягкое, чуть плотноватое тесто. Скатайте его в "колбаску", а затем нарежьте на аккуратные кусочки.

Варим правильно:

Кипятим воду с щепоткой соли. Опускаем вареники — они всплывут через 3-4 минуты. Готово! Осталось только выловить, обсушить и сразу подавать.

Заправка — на вкус: растопленное сливочное масло, сметана, варенье или мёд. Хотите сытнее — добавьте немного сгущёнки или посыпьте сахарной пудрой.

Результат:

Мягкие, тёплые, нежные, без суеты и с отличным вкусом. А главное — вы сэкономили время и точно не проиграли во вкусе.

Уточнения

Варе́ники — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. Вареники в XIX веке были известны также крестьянам Курской губернии. Сходно с марийским блюдом подкогыльо, бурятскими позами и др. блюдами из фаршированного теста. Аналогичное блюда польской кухни называется перо́ги.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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