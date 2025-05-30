Румяные, хрустящие, и не разваливаются: добавь этот ингредиент — и драники изменятся

Хрустящая корочка, тёплая сердцевина и никакой каши на сковородке — драники могут быть идеальными, если не допустить одну кулинарную ошибку. Многие сталкивались с тем, что лепёшки разваливаются при жарке и превращаются в нечто, далёкое от аппетита. Но всё решается несколькими простыми ингредиентами и шагами.
Главный секрет — яйца. На каждые 500 г картофеля нужно добавить одно-два. Они делают тесто эластичным и крепким. Но этого недостаточно: картофель сам по себе — сочный, и лишняя влага мешает драникам держать форму.
После того как натрёте картошку, обязательно отожмите её. Не досуха, но так, чтобы ушёл сок, который разбавит смесь и не даст ей "схватиться" на сковородке.
Чтобы структура получилась плотной, добавьте 2-3 столовые ложки муки. Можно заменить на крахмал — тогда драники будут особенно хрустящими. Этот шаг критичен: он не только скрепляет ингредиенты, но и отвечает за ту самую золотистую корочку.
В тесто стоит добавить лук, соль, перец, по вкусу — немного чеснока. Всё хорошо перемешать, а лепёшки лепить руками уже перед самой жаркой.
Жарьте на хорошо разогретой сковородке с маслом. Не трогайте драники первые 2-3 минуты, пусть схватятся снизу — тогда они точно не развалятся при переворачивании.
Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской (бел. дранiкi), украинской (укр. деруни), русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.
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