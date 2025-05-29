Такой сырный соус не покупают — его просят приготовить снова

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Золотистая картошка фри, хрустящие наггетсы… Всё это не то без главного — сырного соуса, густого, ароматного, с тем самым ресторанным вкусом. Но зачем переплачивать за удовольствие, если его можно приготовить на собственной кухне за 15 минут?

Фото: freepik сырный соус

Что понадобится

200 г сыра чеддер (натёртого или мелко нарезанного)

200 мл сливок (жирностью от 10 до 20%)

1 ст. л. сливочного масла

1 ст. л. муки

1 ч. л. горчицы

Щепотка соли

По желанию — немного чесночного порошка для пикантности

Как готовить

В сотейнике растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте муку, помешивая до однородной консистенции. Постепенно влейте сливки, не переставая мешать — важно, чтобы не было комочков. Доведите смесь до лёгкого кипения. Добавьте сыр, горчицу и, если хотите, щепотку чесночного порошка. Варите, постоянно помешивая, пока сыр полностью не расплавится. Попробуйте — досолите по вкусу.

Подавайте тёплым — с фри, наггетсами или даже овощами. Соус получается насыщенным, густым, с идеально сбалансированным вкусом. Аромат на кухне — как возле фудтрака мечты.

Как хранить

Остатки соуса можно хранить в герметичной банке в холодильнике до 3 дней. Перед подачей достаточно немного подогреть — и он снова будет тянуться, как надо.

Уточнения

Сырный соус — соус, приготовленный из твёрдого или плавленого сыра в качестве основного ингредиента. Иногда используется сушёный сыр или сырный порошок. Существует много разновидностей соуса, и он имеет множество различных кулинарных применений. Также производятся готовые коммерческие сырные соусы как в жидкой, так и в сухой форме.



