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Такой сырный соус не покупают — его просят приготовить снова

1:34
Еда

Золотистая картошка фри, хрустящие наггетсы… Всё это не то без главного — сырного соуса, густого, ароматного, с тем самым ресторанным вкусом. Но зачем переплачивать за удовольствие, если его можно приготовить на собственной кухне за 15 минут?

сырный соус
Фото: freepik
сырный соус

Что понадобится

  • 200 г сыра чеддер (натёртого или мелко нарезанного)

  • 200 мл сливок (жирностью от 10 до 20%)

  • 1 ст. л. сливочного масла

  • 1 ст. л. муки

  • 1 ч. л. горчицы

  • Щепотка соли

  • По желанию — немного чесночного порошка для пикантности

Как готовить

  1. В сотейнике растопите сливочное масло на среднем огне.

  2. Добавьте муку, помешивая до однородной консистенции.

  3. Постепенно влейте сливки, не переставая мешать — важно, чтобы не было комочков.

  4. Доведите смесь до лёгкого кипения.

  5. Добавьте сыр, горчицу и, если хотите, щепотку чесночного порошка.

  6. Варите, постоянно помешивая, пока сыр полностью не расплавится.

  7. Попробуйте — досолите по вкусу.

Подавайте тёплым — с фри, наггетсами или даже овощами. Соус получается насыщенным, густым, с идеально сбалансированным вкусом. Аромат на кухне — как возле фудтрака мечты.

Как хранить

Остатки соуса можно хранить в герметичной банке в холодильнике до 3 дней. Перед подачей достаточно немного подогреть — и он снова будет тянуться, как надо.

Уточнения

Сырный соус — соус, приготовленный из твёрдого или плавленого сыра в качестве основного ингредиента. Иногда используется сушёный сыр или сырный порошок. Существует много разновидностей соуса, и он имеет множество различных кулинарных применений. Также производятся готовые коммерческие сырные соусы как в жидкой, так и в сухой форме.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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