Такой сырный соус не покупают — его просят приготовить снова

Золотистая картошка фри, хрустящие наггетсы… Всё это не то без главного — сырного соуса, густого, ароматного, с тем самым ресторанным вкусом. Но зачем переплачивать за удовольствие, если его можно приготовить на собственной кухне за 15 минут?
200 г сыра чеддер (натёртого или мелко нарезанного)
200 мл сливок (жирностью от 10 до 20%)
1 ст. л. сливочного масла
1 ст. л. муки
1 ч. л. горчицы
Щепотка соли
По желанию — немного чесночного порошка для пикантности
В сотейнике растопите сливочное масло на среднем огне.
Добавьте муку, помешивая до однородной консистенции.
Постепенно влейте сливки, не переставая мешать — важно, чтобы не было комочков.
Доведите смесь до лёгкого кипения.
Добавьте сыр, горчицу и, если хотите, щепотку чесночного порошка.
Варите, постоянно помешивая, пока сыр полностью не расплавится.
Попробуйте — досолите по вкусу.
Подавайте тёплым — с фри, наггетсами или даже овощами. Соус получается насыщенным, густым, с идеально сбалансированным вкусом. Аромат на кухне — как возле фудтрака мечты.
Остатки соуса можно хранить в герметичной банке в холодильнике до 3 дней. Перед подачей достаточно немного подогреть — и он снова будет тянуться, как надо.
Сырный соус — соус, приготовленный из твёрдого или плавленого сыра в качестве основного ингредиента. Иногда используется сушёный сыр или сырный порошок. Существует много разновидностей соуса, и он имеет множество различных кулинарных применений. Также производятся готовые коммерческие сырные соусы как в жидкой, так и в сухой форме.
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