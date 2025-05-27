Столовая СССР: рецепт тушёной капусты по ГОСТу 1988 года

СССР. Обед. 12:30. В воздухе пахнет стройкой социализма, мокрым кафелем и… тушёной капустой.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тушёная капуста

Именно она — та самая, по ГОСТу 1988 года, медленно томится на кухне заводской столовой под бдительным оком повара в белом колпаке и с лицом, видевшим не одну пятилетку. Для кого-то — просто гарнир, для других — воспоминание о вечных подносах и алюминиевых ложках.

Ингредиенты по советскому стандарту:

Капуста белокочанная — 1 кг

Лук репчатый — 100 г

Морковь — 100 г

Томатная паста — 25 г

Масло растительное — 50 г

Соль — 10 г

Сахар — 5 г

Уксус столовый — 10 г

Вода или бульон — 150 мл

Лавровый лист, перец горошком — по вдохновению.

Приготовление (или "операция Капуста"):

Подготовка. Капусту шинкуем — не слишком мелко, но и не как на салат для партсобрания. Морковку натираем, лук режем, не плача (или плача — в зависимости от воспоминаний о комсомоле).

Жарка. В казане (ну, или сковородке — если вы не в столовой на 800 мест) обжариваем лук с морковкой до лёгкой золотинки. Не зажариваем — не забываем, это не ресторан, а ГОСТ!

Тушение. Добавляем капусту, вливаем немного воды или бульона. Тушим до состояния "мягкая, но не развалившаяся", как типичный советский оптимист к 40 годам.

Финальный аккорд. Добавляем томатную пасту, сахар, соль, специи и, внезапно, уксус — именно он придаёт блюду ту самую лёгкую кислинку, которую никто в детстве не любил, но все вспоминают с теплотой.

Томим под крышкой 30-40 минут. В идеале — под советское радио и гул вентиляции.

Получается капуста — не "а-ля-прованс", не "фьюжн" и даже не "по-домашнему". Это тушёная капуста с идеологией. Подавалась строго с сосиской, котлетой "столовой" или пюре с комочками.

Ели вилкой (часто ложкой), запивали компотом, а потом бежали на смену или к доске — в зависимости от возраста и гражданской зрелости.

Уточнения

Межгосуда́рственный станда́рт (акрон. ГОСТ) — региональный стандарт, принятый МГС СНГ. На территории ЕАЭС, как и на территории СНГ, межгосударственные стандарты применяются с соблюдением принципа добровольности.

