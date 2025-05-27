Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маньяк: Дану Борисову шокировало отношение Сердюкова к Бородиной
Легче, чем греческий, вкуснее, чем овощной: салат с гранатом и кускусом
ТОП-5 самых эпатажных машин всех времён
Челка, которая преображает лицо: один срез — и ты уже другой человек
Большее качество и цена: как меняются предпочтения автовладельцев в Венгрии
Идеальный рецепт, получится у всех: эти блины не рвутся, не ломаются и подходят для любой начинки
Самые умные породы: кого считают профессором среди собак
Не только угон — теперь и взлом: авто получают защиту, о которой не знали водители
Пушистый разрушитель: как кошка может навредить дому и хозяину

Столовая СССР: рецепт тушёной капусты по ГОСТу 1988 года

Еда

СССР. Обед. 12:30. В воздухе пахнет стройкой социализма, мокрым кафелем и… тушёной капустой.

Тушёная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тушёная капуста

Именно она — та самая, по ГОСТу 1988 года, медленно томится на кухне заводской столовой под бдительным оком повара в белом колпаке и с лицом, видевшим не одну пятилетку. Для кого-то — просто гарнир, для других — воспоминание о вечных подносах и алюминиевых ложках.

Ингредиенты по советскому стандарту:

  • Капуста белокочанная — 1 кг
  • Лук репчатый — 100 г
  • Морковь — 100 г
  • Томатная паста — 25 г
  • Масло растительное — 50 г
  • Соль — 10 г
  • Сахар — 5 г
  • Уксус столовый — 10 г
  • Вода или бульон — 150 мл
  • Лавровый лист, перец горошком — по вдохновению.

Приготовление (или "операция Капуста"):

Подготовка. Капусту шинкуем — не слишком мелко, но и не как на салат для партсобрания. Морковку натираем, лук режем, не плача (или плача — в зависимости от воспоминаний о комсомоле).

Жарка. В казане (ну, или сковородке — если вы не в столовой на 800 мест) обжариваем лук с морковкой до лёгкой золотинки. Не зажариваем — не забываем, это не ресторан, а ГОСТ!

Тушение. Добавляем капусту, вливаем немного воды или бульона. Тушим до состояния "мягкая, но не развалившаяся", как типичный советский оптимист к 40 годам.

Финальный аккорд. Добавляем томатную пасту, сахар, соль, специи и, внезапно, уксус — именно он придаёт блюду ту самую лёгкую кислинку, которую никто в детстве не любил, но все вспоминают с теплотой.

Томим под крышкой 30-40 минут. В идеале — под советское радио и гул вентиляции.

Получается капуста — не "а-ля-прованс", не "фьюжн" и даже не "по-домашнему". Это тушёная капуста с идеологией. Подавалась строго с сосиской, котлетой "столовой" или пюре с комочками.

Ели вилкой (часто ложкой), запивали компотом, а потом бежали на смену или к доске — в зависимости от возраста и гражданской зрелости.

Уточнения

Межгосуда́рственный станда́рт (акрон. ГОСТ) — региональный стандарт, принятый МГС СНГ. На территории ЕАЭС, как и на территории СНГ, межгосударственные стандарты применяются с соблюдением принципа добровольности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Соседову исполнилось 57 лет: почему критик остался равнодушным к празднику и не получил ни одного подарка?
Шоу-бизнес
Соседову исполнилось 57 лет: почему критик остался равнодушным к празднику и не получил ни одного подарка? Аудио 
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Недвижимость
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше Аудио 
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Наука и техника
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Последние материалы
Не нагибайся: 2 способа почистить ванну без нагрузки на спину
Всё разрушили: Волочкова в слезах обвинила Большой театр в потере величия
Заработки курьеров до 194 тыс. рублей: как простые профессии обходят специалистов по доходам
ТНТ снимет новогоднюю комедию, где Шурик перевоплотится в Форреста Гампа
Хотите, чтобы укроп не цвёл? Посадите его так, как не делают соседи
Столовая СССР: рецепт тушёной капусты по ГОСТу 1988 года
Алюминий в деле: как один металл спасает квантовые технологии от краха
Быстро и стабильно набрать мышечную массу поможет этот план тренировок
Вишня с подвохом: как черенки губят урожай и разочаровывают садоводов
Ударили сзади — значит виноват? Не всё так просто, как кажется на первый взгляд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.