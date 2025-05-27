СССР. Обед. 12:30. В воздухе пахнет стройкой социализма, мокрым кафелем и… тушёной капустой.
Именно она — та самая, по ГОСТу 1988 года, медленно томится на кухне заводской столовой под бдительным оком повара в белом колпаке и с лицом, видевшим не одну пятилетку. Для кого-то — просто гарнир, для других — воспоминание о вечных подносах и алюминиевых ложках.
Ингредиенты по советскому стандарту:
Приготовление (или "операция Капуста"):
Подготовка. Капусту шинкуем — не слишком мелко, но и не как на салат для партсобрания. Морковку натираем, лук режем, не плача (или плача — в зависимости от воспоминаний о комсомоле).
Жарка. В казане (ну, или сковородке — если вы не в столовой на 800 мест) обжариваем лук с морковкой до лёгкой золотинки. Не зажариваем — не забываем, это не ресторан, а ГОСТ!
Тушение. Добавляем капусту, вливаем немного воды или бульона. Тушим до состояния "мягкая, но не развалившаяся", как типичный советский оптимист к 40 годам.
Финальный аккорд. Добавляем томатную пасту, сахар, соль, специи и, внезапно, уксус — именно он придаёт блюду ту самую лёгкую кислинку, которую никто в детстве не любил, но все вспоминают с теплотой.
Томим под крышкой 30-40 минут. В идеале — под советское радио и гул вентиляции.
Получается капуста — не "а-ля-прованс", не "фьюжн" и даже не "по-домашнему". Это тушёная капуста с идеологией. Подавалась строго с сосиской, котлетой "столовой" или пюре с комочками.
Ели вилкой (часто ложкой), запивали компотом, а потом бежали на смену или к доске — в зависимости от возраста и гражданской зрелости.
Межгосуда́рственный станда́рт (акрон. ГОСТ) — региональный стандарт, принятый МГС СНГ. На территории ЕАЭС, как и на территории СНГ, межгосударственные стандарты применяются с соблюдением принципа добровольности.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.