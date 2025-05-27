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Обед по талонам: как функционировали столовые на советских предприятиях

1:28
Еда

Во времена СССР заводская столовая была не просто местом приёма пищи, а частью трудовой культуры.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Для миллионов рабочих — это был обязательный пункт дневного маршрута: быстро, сытно и по талону.

Как это работало?

Работники заводов, фабрик и других предприятий получали специальные талоны на питание — чаще всего по номиналу в копейках или с указанием количества порций. Некоторые талоны субсидировались государством, что делало обед особенно доступным.

Меню без изысков, но сытное

В рацион входили традиционные блюда: борщ, щи, котлета с гарниром, компот и хлеб. Иногда меню разнообразили запеканками, винегретом или рыбой. Калорийность и простота были на первом месте, ведь столовая обслуживала тех, кто трудился на износ.

Скорость и строгость

На обед выделялось строго определённое время — часто 30 минут. Поэтому всё работало по отлаженной схеме: самообслуживание, быстрое получение блюд, минимум задержек. Очереди были нормой, а потерянный талон — настоящей трагедией дня.

Социальная функция

Столовая служила и местом неформального общения. Здесь обсуждали премии, новости, очереди за товарами и, конечно, начальство. Это был "внутренний соцсервис" эпохи, где еда и разговор шли рука об руку.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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