Обед по талонам: как функционировали столовые на советских предприятиях

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Во времена СССР заводская столовая была не просто местом приёма пищи, а частью трудовой культуры.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

Для миллионов рабочих — это был обязательный пункт дневного маршрута: быстро, сытно и по талону.

Как это работало?

Работники заводов, фабрик и других предприятий получали специальные талоны на питание — чаще всего по номиналу в копейках или с указанием количества порций. Некоторые талоны субсидировались государством, что делало обед особенно доступным.

Меню без изысков, но сытное

В рацион входили традиционные блюда: борщ, щи, котлета с гарниром, компот и хлеб. Иногда меню разнообразили запеканками, винегретом или рыбой. Калорийность и простота были на первом месте, ведь столовая обслуживала тех, кто трудился на износ.

Скорость и строгость

На обед выделялось строго определённое время — часто 30 минут. Поэтому всё работало по отлаженной схеме: самообслуживание, быстрое получение блюд, минимум задержек. Очереди были нормой, а потерянный талон — настоящей трагедией дня.

Социальная функция

Столовая служила и местом неформального общения. Здесь обсуждали премии, новости, очереди за товарами и, конечно, начальство. Это был "внутренний соцсервис" эпохи, где еда и разговор шли рука об руку.