Кулинарная книга советской хозяйки: что можно было приготовить из трёх ингредиентов

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

В советской кухне умение готовить "из ничего" было настоящим искусством.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макароны

Дефицит продуктов, ограниченный ассортимент и длинные очереди не мешали хозяйкам творить настоящие кулинарные шедевры. Особенно ценились рецепты из минимума ингредиентов — когда всё просто, быстро и вкусно.

Вот несколько примеров блюд, на которые хватало буквально трёх компонентов.

Гречка с жареным луком и салом

Классика деревенского и городского стола. Варёная гречка, зажаренный лук и кубики сала — сытно, ароматно и без лишних изысков. Иногда добавляли яйцо, но даже без него получалось основательное блюдо.

Лепёшки на воде

Если дома оставалась лишь мука, вода и щепотка соли — это не повод голодать. Из этих ингредиентов замешивали тесто, раскатывали и жарили на сухой сковородке. Получалось что-то среднее между хлебом и чапати. Иногда в тесто добавляли немного подсолнечного масла, если было.

Творожная запеканка

Творог, яйцо и сахар — три кита советской сладкой выпечки. Иногда добавляли манку или ванилин, если удавалось достать. Запеканка была универсальным десертом: полезным, вкусным и доступным.

Макароны по-флотски (упрощённые)

Макароны, лук и тушёнка. Всё обжаривалось и перемешивалось — получался сытный ужин на всю семью. Без лишних соусов и специй, но с тем самым вкусом "как у бабушки".

Варенье из кабачков и лимона

Кабачки, сахар и лимон — неожиданное, но популярное сочетание. Кабачки, как нейтральная основа, пропитывались лимонным вкусом, а сахар придавал нужную сладость. Получался необычный, но любимый десерт к чаю.

Советская хозяйка могла накормить семью даже тогда, когда в холодильнике почти пусто. Простые рецепты из трёх ингредиентов — не только дань эпохе дефицита, но и напоминание, что вкусная еда не всегда требует кулинарных изысков.

Главное — умение, находчивость и щепотка любви.