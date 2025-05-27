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Фирменные блюда союзных республик. Рестораны Тбилиси, Риги и Баку во времена СССР

2:48
Еда

В Советском Союзе было немало заведений общепита, но особой популярностью пользовались рестораны в союзных республиках.

Ресторан СССР
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ресторан СССР

Они предлагали аутентичную кухню, атмосферу национального колорита и вкус, который нельзя было повторить в московской "Праге". Туристы, партийные командировочные и гурманы специально ехали в Тбилиси, Ригу или Баку, чтобы попробовать лучшее.

Тбилиси: грузинская щедрость и огонь вкуса

Что подавали в ресторанах:

  • Харчо — насыщенный суп с говядиной, рисом, ткемали и грецким орехом
  • Чахохбили — тушеная курица с луком, специями и кинзой
  • Лобио — томлёная фасоль с чесноком и пряностями
  • Сациви — индейка (или курица) в орехово-чесночном соусе

Подача вина — обязательна. Особенно ценились домашние сорта и кахетинские выдержанные.

В Тбилиси в моде были рестораны при гостиницах: "Иверия", "Тбилиси", "Метехи". Там могли устроить и застолье с тостами, и танцы под живую музыку.

Рига: прибалтийская сдержанность и рыба на первом месте

Хиты латвийской кухни:

  • Сельдь под маринадом с луком и специями
  • Шпроты на ржаном хлебе
  • Свиные ребрышки с клюквенным соусом
  • Котлета по-рижски — свинина, фаршированная грибами и сыром

После обеда — киселёк с взбитыми сливками или ряженка с клюквой.

Самые престижные заведения были на берегу Даугавы или в центре старого города. Ресторан "Рига" считался едва ли не европейским уровнем.

Баку: пряности, аромат угля и мясо в почёте

Фирменные блюда Азербайджана:

  • Пити — баранина с нутом в горшочке, томлёная в бульоне с шафраном
  • Кебаб — шашлык из баранины, телятины, курицы или рыбы
  • Плов с сухофруктами и зирой
  • Дюшпара — маленькие пельмени в наваристом бульоне

Подача с зеленью, гранатами и лавашом — обязательна. Пить — обязательно чай из армуды с вареньем.

Ресторан "Карвансарай" в Старом городе был визитной карточкой: восточный интерьер, живая музыка, тосты на азербайджанском и кухня, которую копировали по всей стране.

Советские рестораны в союзных республиках были больше, чем просто местом поесть — это были мини-путешествия. Здесь чувствовалась местная душа, уважение к традициям и настоящий гастрономический восторг. Даже в условиях централизованного снабжения повара умудрялись доставать специи, мясо, травы и готовить по-настоящему.

Эти вкусы остались в памяти навсегда — как воспоминание о поездах "Москва — Тбилиси" и долгих тостах за дружбу народов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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