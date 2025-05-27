Вкусовые сосочки в восторге! Быстрый и простой рецепт пирога с сыром, травами и лесным орехом

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Легкий козий сыр и артишоки, запеченные в тесте с гладкой, наполненной травами основой и лесными орехами не оставит равнодушным никого! Попробуйте это блюдо, которое легко и быстро готовится.

Фото: freepik пирог с рыбой

Весенний пирог с козьим сыром, травами и лесными орехами

Для этого вам понадобится мягкий козий сыр без корки.

Подготовка 20 мин

Приготовление 25 мин

4 порции

30 г петрушки с плоскими листьями, листья и стебли

20 г мяты, только листья

20 г базилика, только листья

15 г зеленого лука

100 г очищенных лесных орехов, половина очень грубо порублена, остальные оставлены целыми

1 ч. л. морской соли

3 средних яйца

4 листа слоенного теста

280 г банок артишоков в масле, слить, масло сохранить

125 г мягкого козьего сыра без кожуры

Разогрейте духовку до 200 °C (180 °C с конвекцией)/390 °F/газ 6. Положите петрушку, мяту, базилик, большую часть зеленого лука (немного оставьте для завершения), целые лесные орехи, соль и яйца в высокоскоростной блендер, затем взбивайте в течение минуты, пока не получится очень гладкая масса и консистенция двойных сливок.

Выстелите круглую форму для пирога диаметром 24-25 см мятой бумагой для выпечки (мятие позволит вам втиснуть ее в круглые края формы). Положите лист теста на бумагу, щедро смажьте его оставшимся маслом из артишоков, затем положите сверху второй лист под углом 90 градусов.

Смажьте его маслом, затем повторите с оставшимися двумя листами. Когда все фило будет в форме, немного смажьте края, чтобы получился бортик.

Вылейте зеленую смесь в тесто, соскребая все остатки из блендера, затем выложите сверху высушенные артишоки. Посыпьте их чайной ложкой козьего сыра (он слишком мягкий, чтобы раскрошиться, поэтому я отламываю кусочки размером с чайную ложку). Посыпьте сверху рубленым фундуком, затем выпекайте 25 минут.

Достаньте из духовки и дайте пирогу остыть в течение 10 минут. Мелко нарежьте оставшийся зеленый лук, посыпьте им верх пирога и подавайте теплым.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

