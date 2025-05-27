Легкое нежное суфле с тостовым хлебом: сделайте ваш обед или ужин незабываемым

Если вы ищете быстрый, простой и вкусный рецепт для обеда или завтрака, я рекомендую попробовать это восхитительное суфле с поджаренным хлебом. Это нежное, сливочное блюдо с насыщенным вкусом и ароматом понравится всей семье. Подавайте его с салатом как основное блюдо на обед или завтрак, советует missbloom.gr.
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запеканка
Рецепт суфле с поджаренным хлебом
400 г тостового хлеба;
200 г тёртого сыра;
250 г ветчины;
4 свежих зелёных лука, мелко нарезанных;
1-2 щепотки мускатного ореха;
3 стакана свежего молока;
1 стакан нежирных сливок;
5 крупных яиц;
2 стакана тёртого сыра грюйер;
свежемолотый перец;
соль;
немного сливочного или оливкового масла для смазывания формы.
Приготовление
Нарежьте хлеб небольшими кусочками и оставьте на столе, чтобы он слегка подсох.
В большой миске смешайте хлеб, нарезанный зелёный лук, половину тёртого сыра грюйер, ветчину и мускатный орех. Приправьте свежемолотым перцем и солью по вкусу.
Смажьте маслом жаропрочную форму размером 30x20 см. Выложите подготовленную смесь в форму, равномерно распределяя её по дну и стенкам.
В отдельной миске взбейте яйца миксером или венчиком до пышной массы. Затем добавьте сливки, молоко, немного соли и хорошо перемешайте.
Вылейте яично-молочную смесь на хлебную смесь в форме. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре.
Разогрейте духовку до 180-190 °C. Поставьте форму с суфле на среднюю полку и запекайте 25 минут до золотистой корочки и затвердевания смеси.
Достаньте форму из духовки, посыпьте оставшимся сыром грюйер и верните в духовку ещё на 5 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.
Подавайте суфле горячим с салатом.
Уточнения
Суфле́ (фр. soufflé — дыхание, дышать) — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.