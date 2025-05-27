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Легкое нежное суфле с тостовым хлебом: сделайте ваш обед или ужин незабываемым

2:09
Еда

Если вы ищете быстрый, простой и вкусный рецепт для обеда или завтрака, я рекомендую попробовать это восхитительное суфле с поджаренным хлебом. Это нежное, сливочное блюдо с насыщенным вкусом и ароматом понравится всей семье. Подавайте его с салатом как основное блюдо на обед или завтрак, советует missbloom.gr.

запеканка
Фото: freepik by atlascompany
запеканка

Рецепт суфле с поджаренным хлебом

  • 400 г тостового хлеба;
  • 200 г тёртого сыра;
  • 250 г ветчины;
  • 4 свежих зелёных лука, мелко нарезанных;
  • 1-2 щепотки мускатного ореха;
  • 3 стакана свежего молока;
  • 1 стакан нежирных сливок;
  • 5 крупных яиц;
  • 2 стакана тёртого сыра грюйер;
  • свежемолотый перец;
  • соль;
  • немного сливочного или оливкового масла для смазывания формы.

Приготовление

  1. Нарежьте хлеб небольшими кусочками и оставьте на столе, чтобы он слегка подсох.
  2. В большой миске смешайте хлеб, нарезанный зелёный лук, половину тёртого сыра грюйер, ветчину и мускатный орех. Приправьте свежемолотым перцем и солью по вкусу.
  3. Смажьте маслом жаропрочную форму размером 30x20 см. Выложите подготовленную смесь в форму, равномерно распределяя её по дну и стенкам.
  4. В отдельной миске взбейте яйца миксером или венчиком до пышной массы. Затем добавьте сливки, молоко, немного соли и хорошо перемешайте.
  5. Вылейте яично-молочную смесь на хлебную смесь в форме. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре.
  6. Разогрейте духовку до 180-190 °C. Поставьте форму с суфле на среднюю полку и запекайте 25 минут до золотистой корочки и затвердевания смеси.
  7. Достаньте форму из духовки, посыпьте оставшимся сыром грюйер и верните в духовку ещё на 5 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Подавайте суфле горячим с салатом.

Уточнения

Суфле́ (фр. soufflé — дыхание, дышать) — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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