Легкое нежное суфле с тостовым хлебом: сделайте ваш обед или ужин незабываемым

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете быстрый, простой и вкусный рецепт для обеда или завтрака, я рекомендую попробовать это восхитительное суфле с поджаренным хлебом. Это нежное, сливочное блюдо с насыщенным вкусом и ароматом понравится всей семье. Подавайте его с салатом как основное блюдо на обед или завтрак, советует missbloom.gr.

Фото: freepik by atlascompany запеканка

Рецепт суфле с поджаренным хлебом

400 г тостового хлеба;

200 г тёртого сыра;

250 г ветчины;

4 свежих зелёных лука, мелко нарезанных;

1-2 щепотки мускатного ореха;

3 стакана свежего молока;

1 стакан нежирных сливок;

5 крупных яиц;

2 стакана тёртого сыра грюйер;

свежемолотый перец;

соль;

немного сливочного или оливкового масла для смазывания формы.

Приготовление

Нарежьте хлеб небольшими кусочками и оставьте на столе, чтобы он слегка подсох. В большой миске смешайте хлеб, нарезанный зелёный лук, половину тёртого сыра грюйер, ветчину и мускатный орех. Приправьте свежемолотым перцем и солью по вкусу. Смажьте маслом жаропрочную форму размером 30x20 см. Выложите подготовленную смесь в форму, равномерно распределяя её по дну и стенкам. В отдельной миске взбейте яйца миксером или венчиком до пышной массы. Затем добавьте сливки, молоко, немного соли и хорошо перемешайте. Вылейте яично-молочную смесь на хлебную смесь в форме. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре. Разогрейте духовку до 180-190 °C. Поставьте форму с суфле на среднюю полку и запекайте 25 минут до золотистой корочки и затвердевания смеси. Достаньте форму из духовки, посыпьте оставшимся сыром грюйер и верните в духовку ещё на 5 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Подавайте суфле горячим с салатом.

Уточнения

Суфле́ (фр. soufflé — дыхание, дышать) — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.



