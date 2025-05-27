Устали ждать, пока авокадо созреет? Этот хитрый метод с бананом вас точно удивит

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Любители авокадо часто сталкиваются с проблемой медленного созревания купленных плодов, что затрудняет их использование для приготовления тостов или тако. Хотя некоторым может показаться заманчивым разогреть авокадо в микроволновой печи, существуют более эффективные методы, позволяющие сохранить их сочность и вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Keledjian Alexandre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ авокадо

Один из таких методов, рекомендованный шеф-поваром America's Test Kitchen, включает использование пакета и банана. Этот трюк помогает ускорить процесс созревания авокадо и сохранить его вкусовые качества.

Кейт Бернот, эксперт в области кулинарии, поделилась своим советом по быстрому созреванию авокадо. Она рекомендует поместить авокадо в пакет с бананом, а затем найти для пакета теплое место на кухне. Этот метод позволяет достичь нужной степени зрелости авокадо за 1-3 дня, утверждает nottinghampost.com.

Секрет заключается в бананах, которые выделяют большое количество этиленового газа. Этот газ способствует преобразованию крахмала в сахар, делая авокадо слаще и мягче. Пакет помогает удерживать этилен, ускоряя процесс созревания. Кроме того, в пакет можно положить яблоко или киви, так как они также выделяют этилен.

Чтобы определить, насколько спелым является авокадо, Кейт советует слегка нажать на его круглый, более толстый конец. Если плод мягкий и податливый, то он, скорее всего, полностью созрел.

Кейт также объяснила, что авокадо относится к климактерическим фруктам, которые созревают после сбора. Эти фрукты выделяют этиленовый газ, который ускоряет их созревание. Этот газ действует как растительный гормон, сигнализируя другим плодам о необходимости ускорить свой рост.

Таким образом, используя бананы и пакет, можно легко ускорить созревание авокадо, сохранив его вкус и текстуру. Этот метод является простым и эффективным способом приготовления вкусных блюд с авокадо.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

