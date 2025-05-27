Тайский салат с киноа: 5 ингредиентов, которые подарят вам весеннее вдохновение

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Позвольте себе насладиться весенним тайским салатом с киноа — настоящим праздником ярких красок и вкусов, воплощающим атмосферу солнечных дней. Хрустящая тертая морковь и сочная красная капуста придают салату свежесть, а киноа и горошек — приятную жевательную текстуру и смягчают вкус. Завершающий штрих — пикантный соус в тайском стиле на основе кунжутного масла, рисового уксуса и свежего имбиря, который добавляет экзотическую нотку и делает блюдо по-настоящему ароматным.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с киноа и овощами

Этот салат идеально подходит для легкого обеда или романтического пикника, даря истинное удовольствие каждому кусочку, считают редакторы odelices.ouest-france.fr.

Ингредиенты:

Для 4-6 человек:

120 г сырой белой киноа

100 г лущеного гороха

2 моркови (240 г)

240 г красной капусты

Несколько листьев кориандра

2 ст. л. кленового сиропа агавы

2 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. кунжутного масла

3 ст. л. рисового уксуса

2 ст. л. свежего имбиря

Приготовление:

Промойте киноа, отварите под крышкой в течение 15 минут. Слейте воду и дайте остыть. Отварите горох в подсоленной воде до мягкости (около 8 минут). Слейте воду и отставьте в сторону. Натрите морковь на мелкой терке, нашинкуйте красную капусту и мелко нарежьте кориандр. В большой миске смешайте киноа, вареный горох, тертую морковь, нашинкованную капусту и измельченный кориандр. В небольшой миске смешайте кленовый сироп агавы, лимонный сок, кунжутное масло, рисовый уксус и тертый имбирь. Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте.

Подавайте на свежих тарелках, украсив по желанию зеленью.

Наслаждайтесь этим освежающим и вкусным салатом, который станет идеальным дополнением к вашему весеннему меню!

Уточнения

Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или квино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.



