Тайский салат с киноа: 5 ингредиентов, которые подарят вам весеннее вдохновение

Позвольте себе насладиться весенним тайским салатом с киноа — настоящим праздником ярких красок и вкусов, воплощающим атмосферу солнечных дней. Хрустящая тертая морковь и сочная красная капуста придают салату свежесть, а киноа и горошек — приятную жевательную текстуру и смягчают вкус. Завершающий штрих — пикантный соус в тайском стиле на основе кунжутного масла, рисового уксуса и свежего имбиря, который добавляет экзотическую нотку и делает блюдо по-настоящему ароматным.
Этот салат идеально подходит для легкого обеда или романтического пикника, даря истинное удовольствие каждому кусочку, считают редакторы odelices.ouest-france.fr.
Ингредиенты:
Для 4-6 человек:
Приготовление:
Подавайте на свежих тарелках, украсив по желанию зеленью.
Наслаждайтесь этим освежающим и вкусным салатом, который станет идеальным дополнением к вашему весеннему меню!
Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или квино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.
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