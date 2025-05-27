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Тайский салат с киноа: 5 ингредиентов, которые подарят вам весеннее вдохновение

2:12
Еда

Позвольте себе насладиться весенним тайским салатом с киноа — настоящим праздником ярких красок и вкусов, воплощающим атмосферу солнечных дней. Хрустящая тертая морковь и сочная красная капуста придают салату свежесть, а киноа и горошек — приятную жевательную текстуру и смягчают вкус. Завершающий штрих — пикантный соус в тайском стиле на основе кунжутного масла, рисового уксуса и свежего имбиря, который добавляет экзотическую нотку и делает блюдо по-настоящему ароматным.

Салат с киноа и овощами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с киноа и овощами

Этот салат идеально подходит для легкого обеда или романтического пикника, даря истинное удовольствие каждому кусочку, считают редакторы odelices.ouest-france.fr.

Ингредиенты:

Для 4-6 человек:

  • 120 г сырой белой киноа
  • 100 г лущеного гороха
  • 2 моркови (240 г)
  • 240 г красной капусты
  • Несколько листьев кориандра
  • 2 ст. л. кленового сиропа агавы
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. кунжутного масла
  • 3 ст. л. рисового уксуса
  • 2 ст. л. свежего имбиря

Приготовление:

  1. Промойте киноа, отварите под крышкой в течение 15 минут. Слейте воду и дайте остыть.
  2. Отварите горох в подсоленной воде до мягкости (около 8 минут). Слейте воду и отставьте в сторону.
  3. Натрите морковь на мелкой терке, нашинкуйте красную капусту и мелко нарежьте кориандр.
  4. В большой миске смешайте киноа, вареный горох, тертую морковь, нашинкованную капусту и измельченный кориандр.
  5. В небольшой миске смешайте кленовый сироп агавы, лимонный сок, кунжутное масло, рисовый уксус и тертый имбирь.
  6. Полейте салат заправкой и тщательно перемешайте.

Подавайте на свежих тарелках, украсив по желанию зеленью.

Наслаждайтесь этим освежающим и вкусным салатом, который станет идеальным дополнением к вашему весеннему меню!

Уточнения

Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или квино́а — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым, однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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