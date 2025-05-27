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Лёгкий клубничный йогуртовый торт: 4-6 часов ожидания стоят удовольствия, которое вы получите

2:24
Еда

На дворе уже почти лето, и этот десерт наверняка станет вашим фаворитом. Он простой, быстрый, лёгкий и низкокалорийный. Йогуртовый десерт от Акиса Петретзикиса - идеальное дополнение к летнему столу. Для его приготовления понадобятся всего несколько ингредиентов, немного времени и, конечно, любовь.

Клубничный десерт
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничный десерт

Рецепт йогуртового торта от Акиса Петретзикиса

Ингредиенты:

  • 230 г овсяного печенья;
  • 60 г растопленного сливочного масла;
  • 300 г порошкового клубничного желе;
  • 700 г процеженного йогурта;
  • 500 г клубники;
  • листья мяты для украшения (по желанию).

Приготовление:

  1. Основа: Поместите 230 г овсяного печенья в блендер. Растопите 60 г сливочного масла и добавьте к печенью. Измельчите до получения однородной массы. Выложите полученную смесь в разъёмную форму диаметром 25 см с съёмным дном и равномерно распределите по дну. Поставьте основу в холодильник на 30 минут.
  2. Начинка: В миске смешайте 200 г порошкового клубничного желе с 250 мл горячей воды. Тщательно перемешайте венчиком до полного растворения порошка. Добавьте ещё 250 мл горячей воды и перемешайте. Остудите смесь до комнатной температуры. В отдельной миске смешайте йогурт с охлаждённой желеобразной смесью до однородности.
  3. Сборка: Нарежьте клубнику пополам. Выложите половинки клубники на охлаждённую основу. Сверху равномерно распределите йогуртовую смесь. Поставьте торт в холодильник минимум на 4-6 часов для застывания.
  4. Покрытие: В миске смешайте 100 г порошкового клубничного желе с 400 мл горячей воды. Тщательно перемешайте до полного растворения. Остудите смесь. Аккуратно распределите охлаждённое желе по поверхности торта. Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа для застывания.
  5. Подача: Перед подачей украсьте торт ломтиками клубники и листьями мяты. Наслаждайтесь летним десертом от Акиса Петретзикиса!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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