Лёгкий клубничный йогуртовый торт: 4-6 часов ожидания стоят удовольствия, которое вы получите

На дворе уже почти лето, и этот десерт наверняка станет вашим фаворитом. Он простой, быстрый, лёгкий и низкокалорийный. Йогуртовый десерт от Акиса Петретзикиса - идеальное дополнение к летнему столу. Для его приготовления понадобятся всего несколько ингредиентов, немного времени и, конечно, любовь.
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Клубничный десерт
Рецепт йогуртового торта от Акиса Петретзикиса
Ингредиенты:
230 г овсяного печенья;
60 г растопленного сливочного масла;
300 г порошкового клубничного желе;
700 г процеженного йогурта;
500 г клубники;
листья мяты для украшения (по желанию).
Приготовление:
Основа: Поместите 230 г овсяного печенья в блендер. Растопите 60 г сливочного масла и добавьте к печенью. Измельчите до получения однородной массы. Выложите полученную смесь в разъёмную форму диаметром 25 см с съёмным дном и равномерно распределите по дну. Поставьте основу в холодильник на 30 минут.
Начинка: В миске смешайте 200 г порошкового клубничного желе с 250 мл горячей воды. Тщательно перемешайте венчиком до полного растворения порошка. Добавьте ещё 250 мл горячей воды и перемешайте. Остудите смесь до комнатной температуры. В отдельной миске смешайте йогурт с охлаждённой желеобразной смесью до однородности.
Сборка: Нарежьте клубнику пополам. Выложите половинки клубники на охлаждённую основу. Сверху равномерно распределите йогуртовую смесь. Поставьте торт в холодильник минимум на 4-6 часов для застывания.
Покрытие: В миске смешайте 100 г порошкового клубничного желе с 400 мл горячей воды. Тщательно перемешайте до полного растворения. Остудите смесь. Аккуратно распределите охлаждённое желе по поверхности торта. Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа для застывания.
Подача: Перед подачей украсьте торт ломтиками клубники и листьями мяты. Наслаждайтесь летним десертом от Акиса Петретзикиса!
Уточнения
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.