Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай, креатив: московские выпускники будут сдавать ЕГЭ по-старому
Последний рейс в никуда: питерский подросток погиб на крыше электрички
Скандал с кулерами: правда ли, что в воде могут быть опасные химикаты
Исчезающие черепахи удивили учёных — что с ними происходит сейчас
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Выстрел в упор: питерские подростки устроили драку с применением пневматики
Новый двигатель, старая мощность: Mercedes убирает самый популярный мотор в линейке
Зимой скажете себе спасибо: лечо, которое готовится за час — проверенный рецепт
Лучше навоза: удобрение, которое даёт результат. Добавьте это в лунку — и томаты рванут в рост

Топ-5 сладостей Кавказа и Средней Азии времён СССР

3:14
Еда

Советские сгущёнка, "Птичье молоко" и карамель "Дюшес" были вкусны по-своему.

пахлава
Фото: commons.wikimedia.org by Robert Kindermann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
пахлава

Но на фоне десертов Кавказа и Средней Азии они казались… как-то скромно. Тут сладкое не просто лакомство — это искусство, уважение к гостю и попытка передать характер целого народа через мед, орехи и тесто. В СССР их называли "национальными сладостями", но в реальности — это был отдельный гастрономический мир.

1. Пахлава (Азербайджан, Грузия, Армения)

Многослойное безумие на ореховой основе. Тысячи слоёв теста, орехи, мёд, специи, и всё это под слоистым золотым сиропом. Есть пахлаву — значит понимать, что сладкое бывает с характером. В СССР её готовили только по праздникам или по большим связям. Если на столе была пахлава — значит, будет застолье, и, возможно, тост на 30 минут.

2. Нават (Узбекистан, Таджикистан)

Кристаллы сахара, которые лечат душу и желудок Сахарный камень, выросший на нитке или палочке — сладость, которой можно и чаю попить, и простуду вылечить. Нават был не столько про вкус, сколько про ритуал. Его дарили, берегли, а потом с удовольствием разламывали, будто сокровище.

3. Чурчхела (Грузия, Армения)

Фитнес-батончик эпохи СССР — с орехами и виноградом Орехи нанизывались на нитку, обмакивались в загустевший виноградный сок, потом сушились. Итог — плотная, сладкая "колбаска", в которой сахара не было ни грамма, зато энергии — как в двух порциях плова. Для детей СССР это было как карамелька… только круче и с историей.

4. Парварда (Узбекистан)

Карамель с пудрой, которую не забудешь никогда (даже зубы) Снаружи — пудрово-белая. Внутри — крепкая карамель, которая могла сломать молочный зуб, но никто не жаловался. Её продавали на развес, заворачивали в бумагу и ели долго, смакуя. Один из немногих десертов, где сахар был не средством, а смыслом.

5. Гата (Армения)

Пирог, который пахнет теплом, маслом и хорошими новостями Гата — это больше чем выпечка. Это почти обряд. Сладкое, нежное тесто с начинкой из масла, сахара и муки (да, муки!), завернутое в форму пирога или печенья. Гату не просто ели — ею делились. На свадьбу, на праздник, или просто если зашёл в гости "по-армянски" — без звонка и на весь вечер.

Итог: сладость — это когда по-настоящему, а не просто "вкусно". Сладости Кавказа и Средней Азии были не про уровень сахара в крови, а про уровень любви в доме.

Их не клали в коробку с надписью "конфеты", не продавали по 3 копейки в автомате. Зато каждая — это память о руках бабушки, гудящей самоваре и том, как в СССР умели радоваться даже простому кусочку сладкого. И если вкус сгущёнки вы забудете… то вкус пахлавы — вряд ли.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Зарубежный
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле Аудио 
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Шоу-бизнес
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь Аудио 
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Авто
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге Аудио 
Популярное
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.

Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Последние материалы
Запад даёт заднюю: Украину обманули обещаниями ракет
Зубы крошатся, дыхание меняется: побочный эффект Ozempic пугает пациентов
Машина мчала к смерти: очевидцы делятся подробностями наезда на людей в Ливерпуле
1,9 млрд долларов экономии: какие шаги предпримет Volvo для повышения эффективности
Футбольный праздник стал адом: Лондон привлек антитеррористический отдел к ситуации в Ливерпуле
Простые правила для получения шикарного урожая капусты, вызывающего восторг
Арзамасова намекнула на идиллию в браке после скандальных слов Авербуха
С шерстью не справляется ни стирка, ни щётка? Попробуйте это — и удивитесь
Туристы в панике: Turkish Airlines начнёт штрафовать за поспешность в самолёте — вот почему
Её звали Пеннивайз, но то, что она скрывала внутри, было трогательнее любого ужаса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.