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Как мы пили газировку из советского автомата и не боялись микробов

1:25
Еда

Сегодняшние санитарные нормы и бесконечные обсуждения стерильности заставили бы содрогнуться любого советского инженера, придумавшего автомат с газировкой.

Автомат с водой
Фото: commons.wikimedia.org by ZetsubouToshio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автомат с водой

Потому что в СССР всё было просто: один гранёный стакан — на всех. Никаких крышек, никаких трубочек, антисептиков и одноразовой тары. Но именно это и создавало ту самую атмосферу беззаботного доверия — и, кажется, закалённого здоровья.

Автоматы с газировкой стояли повсюду: в парках, у кинотеатров, вокзалов и заводов. Простая система: 1 копейка — вода с газом, 3 копейки — ещё и с сиропом. Легендарные вкусы — "Дюшес", "Крем-сода", "Ситро". Налил, отпил, ополоснул стакан в встроенном устройстве (не очень тщательно) — и пошёл дальше.

Микробы? Какие микробы? Кто о них вообще думал, когда на дворе лето, карман полный мелочи, а в автомате холодненький "Буратино"? Никто не боялся, потому что боялись совсем других вещей (например, что стакан алкоголики унесли).

Советская газировка из автомата — это больше, чем просто напиток. Это ритуал детства, вкус свободы и абсолютного доверия к миру. Мы, может, и не знали, кто такие микробы, зато точно знали, где стоит ближайший автомат — и это было важнее.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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