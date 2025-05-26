Как мы пили газировку из советского автомата и не боялись микробов

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодняшние санитарные нормы и бесконечные обсуждения стерильности заставили бы содрогнуться любого советского инженера, придумавшего автомат с газировкой.

Фото: commons.wikimedia.org by ZetsubouToshio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автомат с водой

Потому что в СССР всё было просто: один гранёный стакан — на всех. Никаких крышек, никаких трубочек, антисептиков и одноразовой тары. Но именно это и создавало ту самую атмосферу беззаботного доверия — и, кажется, закалённого здоровья.

Автоматы с газировкой стояли повсюду: в парках, у кинотеатров, вокзалов и заводов. Простая система: 1 копейка — вода с газом, 3 копейки — ещё и с сиропом. Легендарные вкусы — "Дюшес", "Крем-сода", "Ситро". Налил, отпил, ополоснул стакан в встроенном устройстве (не очень тщательно) — и пошёл дальше.

Микробы? Какие микробы? Кто о них вообще думал, когда на дворе лето, карман полный мелочи, а в автомате холодненький "Буратино"? Никто не боялся, потому что боялись совсем других вещей (например, что стакан алкоголики унесли).

Советская газировка из автомата — это больше, чем просто напиток. Это ритуал детства, вкус свободы и абсолютного доверия к миру. Мы, может, и не знали, кто такие микробы, зато точно знали, где стоит ближайший автомат — и это было важнее.