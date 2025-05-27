Весенний обед без капусты: рецепт борща, который захочется повторить

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ни разу не пробовали борщ без капусты, но со щавелем и грибами — пришло время удивить себя. Этот суп на говяжьем бульоне сочетает в себе лёгкую кислинку щавеля, сладость свеклы и насыщенность грибного вкуса. Получается яркое и ароматное блюдо, в котором всё работает на весеннее настроение. А если добавить варёное яйцо — будет не только вкусно, но и сытно.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Борщ с грибами

Ингредиенты на 4 порции:

Говяжий бульон — 1 л

Опята — 200 г

Свекла (средняя) — 1 шт

Картофель — 1 шт

Шпинат (мелкорубленый, замороженный) — 100 г

Щавель — 50 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Сметана и зелень — для подачи

(По желанию — варёное яйцо)

Как приготовить:

1. Готовим основу.

Отварите опята в говяжьем бульоне. Пока они варятся, натрите очищенную свеклу на крупной тёрке.

2. Обжариваем свеклу.

На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте свеклу 5 минут. Добавьте 5-6 ст. л. бульона, накройте крышкой и тушите 15 минут на слабом огне. При необходимости — подлейте немного воды.

3. Добавляем картофель.

Нарежьте картофель кубиками (примерно 1,5 см) и добавьте в кипящий бульон. Варите 12 минут до мягкости.

4. Финальный штрих.

Добавьте в кастрюлю шпинат, щавель и тушёную свеклу. Прогрейте суп 3 минуты, затем снимите с огня.

5. Подача.

Подавайте горячим, со сметаной, свежей зеленью и, если хочется плотнее — половинкой варёного яйца.

Полезные советы:

Свеклу не переваривайте — она должна сохранить цвет и лёгкую текстуру.

Щавель кладите в самом конце, чтобы он не потерял свою кислинку.

Этот борщ вкусен и на второй день — когда настоится.

Уточнения

Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.



