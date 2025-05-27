Весенний обед без капусты: рецепт борща, который захочется повторить

Если вы ни разу не пробовали борщ без капусты, но со щавелем и грибами — пришло время удивить себя. Этот суп на говяжьем бульоне сочетает в себе лёгкую кислинку щавеля, сладость свеклы и насыщенность грибного вкуса. Получается яркое и ароматное блюдо, в котором всё работает на весеннее настроение. А если добавить варёное яйцо — будет не только вкусно, но и сытно.
Говяжий бульон — 1 л
Опята — 200 г
Свекла (средняя) — 1 шт
Картофель — 1 шт
Шпинат (мелкорубленый, замороженный) — 100 г
Щавель — 50 г
Масло растительное — 2 ст. л.
Соль — по вкусу
Сметана и зелень — для подачи
(По желанию — варёное яйцо)
1. Готовим основу.
Отварите опята в говяжьем бульоне. Пока они варятся, натрите очищенную свеклу на крупной тёрке.
2. Обжариваем свеклу.
На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте свеклу 5 минут. Добавьте 5-6 ст. л. бульона, накройте крышкой и тушите 15 минут на слабом огне. При необходимости — подлейте немного воды.
3. Добавляем картофель.
Нарежьте картофель кубиками (примерно 1,5 см) и добавьте в кипящий бульон. Варите 12 минут до мягкости.
4. Финальный штрих.
Добавьте в кастрюлю шпинат, щавель и тушёную свеклу. Прогрейте суп 3 минуты, затем снимите с огня.
5. Подача.
Подавайте горячим, со сметаной, свежей зеленью и, если хочется плотнее — половинкой варёного яйца.
Свеклу не переваривайте — она должна сохранить цвет и лёгкую текстуру.
Щавель кладите в самом конце, чтобы он не потерял свою кислинку.
Этот борщ вкусен и на второй день — когда настоится.
Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.
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