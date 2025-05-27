Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что на самом деле нужно вашей собаке: 10 простых способов сделать вашу собаку счастливее
Топ-8 гастрономических направлений России: где уникальная кухня погружает в местную культуру
Противозачаточные препараты под угрозой: депутат требует рецепты — что об этом думает врач
Олег Газманов обрушился на Евровидение: антикультурное шоу!
Актёра, сыгравшего Султана Сулеймана, приговорили к лишению свободы
"Лютый завоз" мигрантов: Ямал готовят к наплыву рабочих из Узбекистана
Украина столкнулась с нехваткой пленных: кого Киев отдал в обмен на россиян
Управлять светом, как программой: найден ключ к энергетически эффективным компьютерам
С 1 июня — налог на переводы? Юристы раскрыли правду о панике в сети

Весенний обед без капусты: рецепт борща, который захочется повторить

2:08
Еда

Если вы ни разу не пробовали борщ без капусты, но со щавелем и грибами — пришло время удивить себя. Этот суп на говяжьем бульоне сочетает в себе лёгкую кислинку щавеля, сладость свеклы и насыщенность грибного вкуса. Получается яркое и ароматное блюдо, в котором всё работает на весеннее настроение. А если добавить варёное яйцо — будет не только вкусно, но и сытно.

Борщ с грибами
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщ с грибами

Ингредиенты на 4 порции:

  • Говяжий бульон — 1 л

  • Опята — 200 г

  • Свекла (средняя) — 1 шт

  • Картофель — 1 шт

  • Шпинат (мелкорубленый, замороженный) — 100 г

  • Щавель — 50 г

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Соль — по вкусу

  • Сметана и зелень — для подачи

  • (По желанию — варёное яйцо)

Как приготовить:

1. Готовим основу.
Отварите опята в говяжьем бульоне. Пока они варятся, натрите очищенную свеклу на крупной тёрке.

2. Обжариваем свеклу.
На сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте свеклу 5 минут. Добавьте 5-6 ст. л. бульона, накройте крышкой и тушите 15 минут на слабом огне. При необходимости — подлейте немного воды.

3. Добавляем картофель.
Нарежьте картофель кубиками (примерно 1,5 см) и добавьте в кипящий бульон. Варите 12 минут до мягкости.

4. Финальный штрих.
Добавьте в кастрюлю шпинат, щавель и тушёную свеклу. Прогрейте суп 3 минуты, затем снимите с огня.

5. Подача.
Подавайте горячим, со сметаной, свежей зеленью и, если хочется плотнее — половинкой варёного яйца.

Полезные советы:

  • Свеклу не переваривайте — она должна сохранить цвет и лёгкую текстуру.

  • Щавель кладите в самом конце, чтобы он не потерял свою кислинку.

  • Этот борщ вкусен и на второй день — когда настоится.

Уточнения

Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя
Советы
Скрытые преимущества домашней мяты: почему стоит всегда выращивать её у себя Аудио 
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Наука и техника
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно Аудио 
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Авто
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Заявление Мерца по дальнобойным ракетам дорого обойдётся Германии Любовь Степушова На Орешник — 18-й пакет санкций: Запад снова ударит Россию только бумажкой Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Последние материалы
"Лютый завоз" мигрантов: Ямал готовят к наплыву рабочих из Узбекистана
Украина столкнулась с нехваткой пленных: кого Киев отдал в обмен на россиян
Управлять светом, как программой: найден ключ к энергетически эффективным компьютерам
С 1 июня — налог на переводы? Юристы раскрыли правду о панике в сети
Картошка в Белоруссии закончилась: Путин удивлён — Орешкин докладывает
Рождён после смерти — с правом на пенсию: в Госдуме решают судьбу особых детей
"Жрут и балдеют": протоиерей обрушился на неушедших на СВО россиян
Кулинарная книга советской хозяйки: что можно было приготовить из трёх ингредиентов
Прямые рейсы и упрощённые визы для россиян: как выбрать идеальный отдых этим летом
Надёжный автомат исчезает с конвейеров — автолюбители теряют последнюю опору
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.