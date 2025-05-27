Сырники по-русски: как из простого творога сделать завтрак мечты

Сырники — это не просто завтрак, а настоящее утро с душой. Теплые, золотистые, с мягкой сердцевиной и ароматом ванили, они будто возвращают в детство. А если вы задумывались, почему блюдо с творогом зовется "сырником" — ответ кроется в языке: до XVIII века творог называли "сыром", отсюда и название всех блюд на его основе, включая пасху и те самые оладушки, которые мы любим на масленицу.
Творог — 200 г
Сахар — 1 ст. л.
Соль — на кончике ножа
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Яйцо — 1 шт.
Мука — 1-2 ст. л. + 2-4 ст. л. для формовки и панировки
Растительное масло — 2-3 ст. л.
1. Подготовьте творог.
Протрите его через сито. Если слишком влажный — отожмите через марлю.
2. Смешайте всё, кроме муки.
Добавьте сахар, ванильный сахар, соль и взбитое яйцо. Перемешайте.
3. Добавьте муку.
Всыпьте 1-2 ложки, перемешайте до однородности. Уберите массу на 15 минут в холодильник.
4. Сформируйте тесто.
На припылённом мукой столе скатайте "колбаску" диаметром 5 см. Нарежьте кружками по 1,5 см толщиной.
5. Панируйте.
Обваляйте каждый кружочек в муке, выложите на присыпанную мукой поверхность.
6. Обжарьте.
На хорошо разогретой сковороде обжаривайте по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
7. Потомите под крышкой.
Убавьте огонь и держите сырники под крышкой ещё 3 минуты.
8. Подавайте горячими.
Идеально сочетаются со сметаной, вареньем или сгущёнкой.
Используйте сухой творог, иначе сырники "поплывут".
Ваниль можно заменить корицей или лимонной цедрой.
Для запечённого варианта — выложите на пергамент и выпекайте при 180 °C около 25 минут.
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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