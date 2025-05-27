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Сырники по-русски: как из простого творога сделать завтрак мечты

2:20
Еда

Сырники — это не просто завтрак, а настоящее утро с душой. Теплые, золотистые, с мягкой сердцевиной и ароматом ванили, они будто возвращают в детство. А если вы задумывались, почему блюдо с творогом зовется "сырником" — ответ кроется в языке: до XVIII века творог называли "сыром", отсюда и название всех блюд на его основе, включая пасху и те самые оладушки, которые мы любим на масленицу.

Сырники
Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сырники

Ингредиенты на 8 порций:

  • Творог — 200 г

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Соль — на кончике ножа

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Мука — 1-2 ст. л. + 2-4 ст. л. для формовки и панировки

  • Растительное масло — 2-3 ст. л.

Как приготовить:

1. Подготовьте творог.
Протрите его через сито. Если слишком влажный — отожмите через марлю.

2. Смешайте всё, кроме муки.
Добавьте сахар, ванильный сахар, соль и взбитое яйцо. Перемешайте.

3. Добавьте муку.
Всыпьте 1-2 ложки, перемешайте до однородности. Уберите массу на 15 минут в холодильник.

4. Сформируйте тесто.
На припылённом мукой столе скатайте "колбаску" диаметром 5 см. Нарежьте кружками по 1,5 см толщиной.

5. Панируйте.
Обваляйте каждый кружочек в муке, выложите на присыпанную мукой поверхность.

6. Обжарьте.
На хорошо разогретой сковороде обжаривайте по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

7. Потомите под крышкой.
Убавьте огонь и держите сырники под крышкой ещё 3 минуты.

8. Подавайте горячими.
Идеально сочетаются со сметаной, вареньем или сгущёнкой.

Полезные подсказки:

  • Используйте сухой творог, иначе сырники "поплывут".

  • Ваниль можно заменить корицей или лимонной цедрой.

  • Для запечённого варианта — выложите на пергамент и выпекайте при 180 °C около 25 минут.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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