Сырники по-русски: как из простого творога сделать завтрак мечты

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники — это не просто завтрак, а настоящее утро с душой. Теплые, золотистые, с мягкой сердцевиной и ароматом ванили, они будто возвращают в детство. А если вы задумывались, почему блюдо с творогом зовется "сырником" — ответ кроется в языке: до XVIII века творог называли "сыром", отсюда и название всех блюд на его основе, включая пасху и те самые оладушки, которые мы любим на масленицу.

Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сырники

Ингредиенты на 8 порций:

Творог — 200 г

Сахар — 1 ст. л.

Соль — на кончике ножа

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 1-2 ст. л. + 2-4 ст. л. для формовки и панировки

Растительное масло — 2-3 ст. л.

Как приготовить:

1. Подготовьте творог.

Протрите его через сито. Если слишком влажный — отожмите через марлю.

2. Смешайте всё, кроме муки.

Добавьте сахар, ванильный сахар, соль и взбитое яйцо. Перемешайте.

3. Добавьте муку.

Всыпьте 1-2 ложки, перемешайте до однородности. Уберите массу на 15 минут в холодильник.

4. Сформируйте тесто.

На припылённом мукой столе скатайте "колбаску" диаметром 5 см. Нарежьте кружками по 1,5 см толщиной.

5. Панируйте.

Обваляйте каждый кружочек в муке, выложите на присыпанную мукой поверхность.

6. Обжарьте.

На хорошо разогретой сковороде обжаривайте по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

7. Потомите под крышкой.

Убавьте огонь и держите сырники под крышкой ещё 3 минуты.

8. Подавайте горячими.

Идеально сочетаются со сметаной, вареньем или сгущёнкой.

Полезные подсказки:

Используйте сухой творог, иначе сырники "поплывут".

Ваниль можно заменить корицей или лимонной цедрой.

Для запечённого варианта — выложите на пергамент и выпекайте при 180 °C около 25 минут.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

