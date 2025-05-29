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Кислинка в каждом кусочке: вареники, которые освежают лучше лимонада

1:13
Еда

Когда хочется чего-то свежего, домашнего и с лёгкой кислинкой — самое время готовить вареники со щавелем. Да, это не банальный вишнёвый или картофельный вариант. Это нечто свежее, сочное и по-летнему яркое.

Вареники
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вареники

Начинка с характером

Щавель — не просто зелень, а вкус с "изюминкой".

Возьмите:

  • 200 г щавеля

  • 2-3 ст. л. сахара

  • Щепотку соли

Промойте листья, обсушите, мелко нарежьте и смешайте с сахаром и солью. Начинка готова — и она уже пахнет летом.

Тесто — нежное и эластичное

  • 500 г муки

  • 2 яйца

  • 200 мл воды

  • Соль

Смешайте муку с солью, добавьте яйца, вливайте воду и замешивайте тесто. Оно должно быть мягким, податливым и не липким. Дайте ему "отдохнуть" под полотенцем 30 минут — так будет проще лепить.

Собираем вареники

Раскатайте тесто, вырежьте кружочки стаканом. В центр — начинку, края крепко защипнуть. Варите в подсоленной воде 5-7 минут после всплытия. Подавайте со сметаной — и ловите восторженные взгляды за столом.

Уточнения

Щаве́ль  — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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