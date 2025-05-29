Когда хочется чего-то свежего, домашнего и с лёгкой кислинкой — самое время готовить вареники со щавелем. Да, это не банальный вишнёвый или картофельный вариант. Это нечто свежее, сочное и по-летнему яркое.
Щавель — не просто зелень, а вкус с "изюминкой".
Возьмите:
200 г щавеля
2-3 ст. л. сахара
Щепотку соли
Промойте листья, обсушите, мелко нарежьте и смешайте с сахаром и солью. Начинка готова — и она уже пахнет летом.
500 г муки
2 яйца
200 мл воды
Соль
Смешайте муку с солью, добавьте яйца, вливайте воду и замешивайте тесто. Оно должно быть мягким, податливым и не липким. Дайте ему "отдохнуть" под полотенцем 30 минут — так будет проще лепить.
Раскатайте тесто, вырежьте кружочки стаканом. В центр — начинку, края крепко защипнуть. Варите в подсоленной воде 5-7 минут после всплытия. Подавайте со сметаной — и ловите восторженные взгляды за столом.
Щаве́ль — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.