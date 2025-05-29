Кислинка в каждом кусочке: вареники, которые освежают лучше лимонада

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то свежего, домашнего и с лёгкой кислинкой — самое время готовить вареники со щавелем. Да, это не банальный вишнёвый или картофельный вариант. Это нечто свежее, сочное и по-летнему яркое.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вареники

Начинка с характером

Щавель — не просто зелень, а вкус с "изюминкой".

Возьмите:

200 г щавеля

2-3 ст. л. сахара

Щепотку соли

Промойте листья, обсушите, мелко нарежьте и смешайте с сахаром и солью. Начинка готова — и она уже пахнет летом.

Тесто — нежное и эластичное

500 г муки

2 яйца

200 мл воды

Соль

Смешайте муку с солью, добавьте яйца, вливайте воду и замешивайте тесто. Оно должно быть мягким, податливым и не липким. Дайте ему "отдохнуть" под полотенцем 30 минут — так будет проще лепить.

Собираем вареники

Раскатайте тесто, вырежьте кружочки стаканом. В центр — начинку, края крепко защипнуть. Варите в подсоленной воде 5-7 минут после всплытия. Подавайте со сметаной — и ловите восторженные взгляды за столом.

Уточнения

Щаве́ль — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.



