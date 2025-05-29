Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Госдумы встретился с представителями Ганы в Санкт-Петербурге
Апремон-сюр-Алье: удивительные фестивали и экскурсии ждут вас в этом уединённом уголке Франции
Жизнь в страхе и экономии: почему пожилые россияне боятся тратить деньги
Безопасный больше не в моде: мошенники путают жертв новыми названиями счетов
Путин готов к миру, но с условиями: раскрыты тайные требования Москвы
"Закрой рот": Басков сорвался после слов Соседова о завершении карьеры
Грязь, которую вы не видите: одно действие и унитаз снова как новый
Сжёгшего свой паспорт певца Шарлота отправили в колонию-поселение в Тольятти
Кожа — как трещина на асфальте: что делать после солнечного апокалипсиса

Просто добавь пива: как обычная варка превращается в гастрономический аттракцион

1:20
Еда

Если вы до сих пор варите креветки и раков в обычной воде — значит, вы просто не пробовали по-настоящему вкусный вариант. Секрет — не в специях и даже не в маринаде. Всё дело в одном неожиданном ингредиенте, который обычно… запивают.

раки
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
раки

Да-да, вместо воды — пиво. Именно оно раскрывает вкус морепродуктов, делает их мягче и добавляет тот самый глубокий аромат, от которого невозможно оторваться.

Как готовить:

  1. В большую кастрюлю сложите всё, что любите:
    — креветки или раков,
    — кукурузу,
    — картофель,
    — чеснок,
    — лимон,
    — кайенский перец и лавровый лист.

  2. Залейте смесь водой с пивом. На 8 литров жидкости нужно около 1,5 литра пива (3 банки по 0,5 л).

  3. Сорт пива — не принципиален. Подойдут и светлые, и тёмные — каждый добавит свою нотку. Хотите насыщеннее? Просто увеличьте "пенное" в пропорции.

Пиво работает сразу в двух направлениях: смягчает мякоть и обогащает вкус солодовой глубиной. В итоге — никакой резкости, только деликатный аромат моря и специи в правильном обрамлении.

Не пей — вари. Эффект впечатлит.

Уточнения

Ракообра́зные — крупная парафилетическая группа членистоногих, в настоящее время рассматриваемая в ранге подтипа. К ракообразным относятся такие широко известные животные, как крабы, омары, лангусты, широкопалый речной рак, креветки и криль. Описано около 73 000 видов. Ракообразные освоили практически все типы водоёмов. Большинство из них являются активно передвигающимися животными, однако существуют и неподвижные формы — морские жёлуди (балянусы) и морские уточки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Авто
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет Аудио 
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Авто
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке Аудио 
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Новости спорта
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Запад придумал, как зажать Россию в клещи в Чёрном море и на Балтике Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Последние материалы
Горшок, косточка, немного терпения — и у вас будет древний суперфрукт
С июня будем отчитываться за каждую копейку: какие переводы попадут под контроль ФНС
Таурус запустит цепную реакцию: Россия стоит на пороге главного решения
Почему ваша кошка больше не мурлычет? Вот что это может значить для её здоровья
Nissan рушится — и только один автогигант готов его подхватить
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
"Это нацики": что Умеров ответил Мединскому про угрозы его семье
Маск отрицает, Дуров настаивает: интрига вокруг интеграции Grok в Telegram
Москва назвала дату и место новых переговоров — Киев уже передал меморандум США
Просто добавь пива: как обычная варка превращается в гастрономический аттракцион
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.