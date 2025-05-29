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Из Японии — в каждую сковородку: куда добавить васаби, чтобы удивить всех

1:28
Еда

Если вы думали, что васаби — это исключительно к суши, то самое время изменить мнение. Эта яркая, жгучая специя может превратить повседневную еду в нечто неожиданное и запоминающееся. Не бойтесь экспериментировать — васаби удивит там, где его совсем не ждут.

васаби
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
васаби

Салат с характером

Устали от банальной заправки?

Смешайте:

  • 1 ч. л. васаби

  • 3 ст. л. оливкового масла

  • 1 ст. л. лимонного сока

Полейте этим миксом свежие овощи и зелень — и получите салат, в котором каждый лист звучит громко. Вкус станет ярче, пикантнее и точно не скучным.

Маринад с остринкой

Мясу тоже не повредит немного перчинки.

Смешайте:

  • 1 ст. л. васаби

  • 2 ст. л. соевого соуса

  • 1 ст. л. мёда

Этой смесью замаринуйте курицу или говядину минимум на час. Васаби раскроет вкус мяса, добавит глубины и легкой сладко-острой нотки.

Даже десерт? Да

Неожиданно, но работает: шоколадный мусс с васаби — находка для тех, кто любит необычное. Растопите 100 г тёмного шоколада, добавьте 0,5 ч. л. васаби и взбитые сливки. Результат — десерт, который щекочет рецепторы и удивляет с первого укуса.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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