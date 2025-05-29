Голубцы без скруток и мучений: блюдо, которое экономит нервы и время

Нет времени на заворачивание капусты, начинку и тушение? Есть решение — ленивые голубцы, которые сохраняют весь вкус классики, но готовятся в разы быстрее. Идеальный рецепт, когда хочется «как у бабушки», но с таймером в одной руке.
Для основы потребуется:
300 г мясного фарша
200 г капусты (мелко нашинкованной)
1 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. сметаны
1 зубчик чеснока
1 ст. л. растительного масла
Соль, перец — по вкусу
Разогрей сковороду с маслом.
Забрасывай капусту и фарш сразу вместе — экономим шаги.
Обжарь до золотистого оттенка — около 5 минут.
Добавь томатную пасту и сметану, перемешай.
Держи ещё 5 минут на среднем огне.
Чеснок — в самом конце, чтобы не потерял аромат.
Вот и всё! Подавай горячими, присыпь зеленью — и у тебя полноценное блюдо, которое не требует лишних движений.
Совет: если хочется чуть пикантнее — добавь щепотку паприки или каплю соевого соуса.
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом. В немецкой кухне имеется сходное блюдо «капустные рулетики».
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