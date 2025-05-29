Голубцы без скруток и мучений: блюдо, которое экономит нервы и время

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Нет времени на заворачивание капусты, начинку и тушение? Есть решение — ленивые голубцы, которые сохраняют весь вкус классики, но готовятся в разы быстрее. Идеальный рецепт, когда хочется «как у бабушки», но с таймером в одной руке.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain голубцы

Ингредиенты под рукой — плита уже греется

Для основы потребуется:

300 г мясного фарша

200 г капусты (мелко нашинкованной)

1 ст. л. томатной пасты

1 ст. л. сметаны

1 зубчик чеснока

1 ст. л. растительного масла

Соль, перец — по вкусу

Готовим, не заморачиваясь

Разогрей сковороду с маслом. Забрасывай капусту и фарш сразу вместе — экономим шаги. Обжарь до золотистого оттенка — около 5 минут. Добавь томатную пасту и сметану, перемешай. Держи ещё 5 минут на среднем огне. Чеснок — в самом конце, чтобы не потерял аромат.

Вот и всё! Подавай горячими, присыпь зеленью — и у тебя полноценное блюдо, которое не требует лишних движений.

Совет: если хочется чуть пикантнее — добавь щепотку паприки или каплю соевого соуса.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом. В немецкой кухне имеется сходное блюдо «капустные рулетики».

