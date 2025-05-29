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Голубцы без скруток и мучений: блюдо, которое экономит нервы и время

1:16
Еда

Нет времени на заворачивание капусты, начинку и тушение? Есть решение — ленивые голубцы, которые сохраняют весь вкус классики, но готовятся в разы быстрее. Идеальный рецепт, когда хочется «как у бабушки», но с таймером в одной руке.

голубцы
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
голубцы

Ингредиенты под рукой — плита уже греется

Для основы потребуется:

  • 300 г мясного фарша

  • 200 г капусты (мелко нашинкованной)

  • 1 ст. л. томатной пасты

  • 1 ст. л. сметаны

  • 1 зубчик чеснока

  • 1 ст. л. растительного масла

  • Соль, перец — по вкусу

Готовим, не заморачиваясь

  1. Разогрей сковороду с маслом.

  2. Забрасывай капусту и фарш сразу вместе — экономим шаги.

  3. Обжарь до золотистого оттенка — около 5 минут.

  4. Добавь томатную пасту и сметану, перемешай.

  5. Держи ещё 5 минут на среднем огне.

  6. Чеснок — в самом конце, чтобы не потерял аромат.

Вот и всё! Подавай горячими, присыпь зеленью — и у тебя полноценное блюдо, которое не требует лишних движений.

Совет: если хочется чуть пикантнее — добавь щепотку паприки или каплю соевого соуса.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом. В немецкой кухне имеется сходное блюдо «капустные рулетики».

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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