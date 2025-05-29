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Вкусный способ почувствовать весну: салаты, от которых не оторваться

1:37
Еда

Редис хрустит — значит, весна в самом разгаре. Пока прилавки ломятся от свежей зелени и сочных овощей, самое время порадовать себя лёгкими и вкусными салатами. Забудьте скучные нарезки — вот три варианта, которые делают меню ярче, полезнее и интереснее.

Овощной салат
Фото: commons.wikimedia.org by Spicy ham123, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Овощной салат

1. Классика, которая не надоедает

Редис, огурцы и зелень — проверенное сочетание, которое не теряет актуальности. Нарежьте по 200 г редиса и огурцов, добавьте пучок укропа, немного соли и щедрую ложку сметаны. Получается нежно, свежо и с тем самым «дачным» вкусом, от которого сложно оторваться.

2. Салат с характером: редис + авокадо + шпинат

Тут всё про текстуры: мягкость авокадо, хруст редиса и сочность шпината. Возьмите 150 г редиса, один спелый авокадо и горсть свежего шпината (около 100 г). Заправьте оливковым маслом с соком лимона. Такой салат тянет на ресторанный, но готовится за пять минут.

3. Сытно, но легко: редис с фетой и черри

Это сочетание — идеальный вечерний вариант. Порежьте 200 г редиса, 150 г томатов черри и 100 г феты. Для заправки смешайте оливковое масло с каплей бальзамического уксуса. Получится салат с кислинкой, сливочной ноткой и полным чувством весны.

Не дайте редису пропасть — этот овощ умеет больше, чем просто лежать в окрошке.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные. По современной классификации в отдельный ботанический таксон не выделяется, но представляет собой сортогруппу в составе подвида Редька дикая подвид посевная (лат. Raphanus raphanistrum subsp. sativus).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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