У каждого есть на кухне, но лечит, как дорогое средство

Оказывается, чтобы помочь сосудам — не обязательно бежать за лекарствами. Некоторые продукты из обычной продуктовой корзины работают не хуже фармацевтики. Главное — знать, что и как использовать.
Сырой или приготовленный, чеснок помогает разогнать кровь и снизить воспаление. Просто добавьте его в рацион регулярно — и он начнёт "работать" на ваши сосуды.
Золотая специя — это не просто мода, а реальная польза. Куркумин в её составе обладает сильным противовоспалительным эффектом. А если добавить немного чёрного перца и кокосового масла — усваивается ещё лучше.
Зелёный чай
Цитрусовые: лимон, апельсин
Листовые овощи: капуста, салат романо
Эти продукты не только вкусны, но и работают на ваше сердце — мягко, натурально и каждый день.
Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.