У каждого есть на кухне, но лечит, как дорогое средство

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Оказывается, чтобы помочь сосудам — не обязательно бежать за лекарствами. Некоторые продукты из обычной продуктовой корзины работают не хуже фармацевтики. Главное — знать, что и как использовать.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чеснок

Чеснок — не только от вампиров

Сырой или приготовленный, чеснок помогает разогнать кровь и снизить воспаление. Просто добавьте его в рацион регулярно — и он начнёт "работать" на ваши сосуды.

Куркума + перец = мощный дуэт

Золотая специя — это не просто мода, а реальная польза. Куркумин в её составе обладает сильным противовоспалительным эффектом. А если добавить немного чёрного перца и кокосового масла — усваивается ещё лучше.

Что ещё добавить в тарелку

Зелёный чай

Цитрусовые: лимон, апельсин

Листовые овощи: капуста, салат романо

Эти продукты не только вкусны, но и работают на ваше сердце — мягко, натурально и каждый день.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



