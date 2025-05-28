Холодный суп, горячий эффект: ешь и смотри, как тают лишние сантиметры

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда жара подкрадывается к +25°C, мысли о сытных супах улетучиваются. Хочется чего-то холодного, освежающего и, желательно, без вреда для талии. И да — такая окрошка существует!

Фото: Adobe Stock by yaroshenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

В чём секрет "похудевшей" окрошки

Всё дело в замене ингредиентов. Забудьте про картошку и колбасу. Вместо них — свежие огурцы, редис, зелень и домашний квас, разбавленный минеральной водой. Такой суп легко усваивается и не откладывается в виде цифр на весах.

Как приготовить:

60 мл хлебного кваса

2 свежих огурца

6 редисок

Пучок зелёного лука

10 веточек укропа

Яйца (отварные)

Зелень по вкусу

Лук стоит слегка присолить и помять — он станет мягче и даст яркий вкус. Остальные овощи нарезаются, всё заливается охлаждённой смесью кваса и воды.

Мясо — только по правилам

Если всё-таки хочется чего-то сытного — добавьте немного отварной куриной грудки или индейку. А для тех, кто не дружит с квасом, есть альтернатива: нежирный кефир отлично подойдёт как основа.

Эта окрошка — настоящая находка для тех, кто считает калории, но не готов жертвовать вкусом.

Уточнения

Окро́шка — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период. Традиционными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана. Ингредиенты окрошки измельчают, крошат, что отражено в названии супа. В переносном смысле слово «окрошка» употребляется в значении «смесь, смешение разнородных понятий и предметов».



