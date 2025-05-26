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Самый летний крабовый салат — легко, свежо и неожиданно

2:00
Еда

Этот салат сложно спутать с другими. Он яркий, свежий и совсем не банальный. Ни яиц, ни сыра — только лёгкие и полезные ингредиенты, которые приятно удивляют. В нём — сочные фрукты, нежное крабовое мясо, витаминная зелень и нестандартная заправка на основе сметаны, томатного соуса и пары капель табаско. Пикантно, но мягко.

Салат с крабовыми палочками и авокадо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салат с крабовыми палочками и авокадо

Почему стоит попробовать:

  • нет тяжёлых ингредиентов — салат лёгкий и диетичный

  • оригинальная заправка с лёгкой остринкой

  • 200 г свежей зелени делают его настоящим витаминным зарядом

  • идеальное сочетание сладости фруктов и деликатного крабового мяса

Готовится за 15 минут — и подходит как для обеда, так и для лёгкого ужина.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Яблоки — 3 шт.

  • Апельсины — 2 шт.

  • Крабовое мясо — 200 г

  • Салатный микс — 200 г

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

Для соуса:

  • Томатный соус — 2 ст. л.

  • Сметана 10% — 2 ст. л.

  • Соус табаско — 2-3 капли

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка фруктов:
Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками или дольками. Сбрызнуть лимонным соком.
Апельсины очистить, разделить на дольки и освободить от белых плёнок. Каждую дольку разрезать на 2-3 части.

2. Сборка салата:
Разложить салатный микс на тарелке. Сверху — яблоки и апельсины. Затем — крабовое мясо. Приправить свежемолотым перцем.

3. Соус:
Смешать сметану и томатный соус, добавить табаско, посолить и перемешать.

4. Подача:
Полить салат соусом, не перемешивая. Подавать сразу.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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