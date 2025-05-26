Самый летний крабовый салат — легко, свежо и неожиданно

Этот салат сложно спутать с другими. Он яркий, свежий и совсем не банальный. Ни яиц, ни сыра — только лёгкие и полезные ингредиенты, которые приятно удивляют. В нём — сочные фрукты, нежное крабовое мясо, витаминная зелень и нестандартная заправка на основе сметаны, томатного соуса и пары капель табаско. Пикантно, но мягко.
нет тяжёлых ингредиентов — салат лёгкий и диетичный
оригинальная заправка с лёгкой остринкой
200 г свежей зелени делают его настоящим витаминным зарядом
идеальное сочетание сладости фруктов и деликатного крабового мяса
Готовится за 15 минут — и подходит как для обеда, так и для лёгкого ужина.
Яблоки — 3 шт.
Апельсины — 2 шт.
Крабовое мясо — 200 г
Салатный микс — 200 г
Лимонный сок — 1 ст. л.
Для соуса:
Томатный соус — 2 ст. л.
Сметана 10% — 2 ст. л.
Соус табаско — 2-3 капли
Соль и чёрный перец — по вкусу
1. Подготовка фруктов:
Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками или дольками. Сбрызнуть лимонным соком.
Апельсины очистить, разделить на дольки и освободить от белых плёнок. Каждую дольку разрезать на 2-3 части.
2. Сборка салата:
Разложить салатный микс на тарелке. Сверху — яблоки и апельсины. Затем — крабовое мясо. Приправить свежемолотым перцем.
3. Соус:
Смешать сметану и томатный соус, добавить табаско, посолить и перемешать.
4. Подача:
Полить салат соусом, не перемешивая. Подавать сразу.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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