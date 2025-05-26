Самый летний крабовый салат — легко, свежо и неожиданно

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат сложно спутать с другими. Он яркий, свежий и совсем не банальный. Ни яиц, ни сыра — только лёгкие и полезные ингредиенты, которые приятно удивляют. В нём — сочные фрукты, нежное крабовое мясо, витаминная зелень и нестандартная заправка на основе сметаны, томатного соуса и пары капель табаско. Пикантно, но мягко.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салат с крабовыми палочками и авокадо

Почему стоит попробовать:

нет тяжёлых ингредиентов — салат лёгкий и диетичный

оригинальная заправка с лёгкой остринкой

200 г свежей зелени делают его настоящим витаминным зарядом

идеальное сочетание сладости фруктов и деликатного крабового мяса

Готовится за 15 минут — и подходит как для обеда, так и для лёгкого ужина.

Ингредиенты на 4 порции:

Яблоки — 3 шт.

Апельсины — 2 шт.

Крабовое мясо — 200 г

Салатный микс — 200 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Для соуса:

Томатный соус — 2 ст. л.

Сметана 10% — 2 ст. л.

Соус табаско — 2-3 капли

Соль и чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка фруктов:

Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками или дольками. Сбрызнуть лимонным соком.

Апельсины очистить, разделить на дольки и освободить от белых плёнок. Каждую дольку разрезать на 2-3 части.

2. Сборка салата:

Разложить салатный микс на тарелке. Сверху — яблоки и апельсины. Затем — крабовое мясо. Приправить свежемолотым перцем.

3. Соус:

Смешать сметану и томатный соус, добавить табаско, посолить и перемешать.

4. Подача:

Полить салат соусом, не перемешивая. Подавать сразу.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

