Не ошибётесь ни разу: как понять, что арбуз спелый

Лето — время арбузов. Сочные, освежающие, почти на 92% состоящие из воды, они отлично утоляют жажду. Но даже в сезон легко ошибиться: арбуз может оказаться водянистым и безвкусным. Чтобы этого не произошло, достаточно знать один простой способ.
Самый надёжный способ — обратить внимание на пятно на нижней стороне арбуза, той, что лежала на земле. Это пятно называют полевым. Оно подсказывает, насколько плод успел дозреть на бахче:
Желтоватое или кремовое пятно говорит о том, что арбуз спелый. Он долго пролежал на земле и впитал в себя солнце.
Бледно-зелёное или белёсое пятно означает, что арбуз сорвали рано — он не успел дозреть и вряд ли будет сладким.
Этот метод позволяет быстро и безошибочно выбрать хороший арбуз — даже без привычного постукивания или нажатий.
Если арбуз приобретается заранее, например, к мероприятию, можно выбрать плод с бледным пятном. Такой арбуз немного полежит — и дозреет. Как только пятно станет желтоватым, арбуз будет готов к употреблению.
Во время роста арбуз всегда лежит на одном боку. Солнечный свет не попадает на эту часть, и чем дольше плод зреет, тем темнее становится полевое пятно. Именно по этому признаку можно определить степень зрелости.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения.
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