Не ошибётесь ни разу: как понять, что арбуз спелый

Лето — время арбузов. Сочные, освежающие, почти на 92% состоящие из воды, они отлично утоляют жажду. Но даже в сезон легко ошибиться: арбуз может оказаться водянистым и безвкусным. Чтобы этого не произошло, достаточно знать один простой способ.

Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбузы

Как проверить спелость арбуза одним взглядом

Самый надёжный способ — обратить внимание на пятно на нижней стороне арбуза, той, что лежала на земле. Это пятно называют полевым. Оно подсказывает, насколько плод успел дозреть на бахче:

Желтоватое или кремовое пятно говорит о том, что арбуз спелый. Он долго пролежал на земле и впитал в себя солнце.

Бледно-зелёное или белёсое пятно означает, что арбуз сорвали рано — он не успел дозреть и вряд ли будет сладким.

Этот метод позволяет быстро и безошибочно выбрать хороший арбуз — даже без привычного постукивания или нажатий.

Когда покупать незрелый арбуз — и зачем

Если арбуз приобретается заранее, например, к мероприятию, можно выбрать плод с бледным пятном. Такой арбуз немного полежит — и дозреет. Как только пятно станет желтоватым, арбуз будет готов к употреблению.

Почему это работает

Во время роста арбуз всегда лежит на одном боку. Солнечный свет не попадает на эту часть, и чем дольше плод зреет, тем темнее становится полевое пятно. Именно по этому признаку можно определить степень зрелости.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения.

