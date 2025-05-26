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Ритуал поесть в столовой СССР: подносы, пюре и строгость тётеньки на раздаче

1:26
Еда

Советская столовая — это особая эпоха и неповторимый ритуал, который многие вспоминают с теплотой и ностальгией.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Здесь всё было четко организовано: подносы, длинные очереди, знакомые запахи и строгие тётеньки, которые словно блюли порядок и правильный выбор еды.

Входя в столовую, каждый обязательно брал поднос — деревянный или пластмассовый — и направлялся к раздаче. Там встречала суровая тётенька с половником, которая, казалось, не терпела ни малейших отклонений от нормы. На её подносе лежали пюре, котлета, борщ и иногда компот — классика советского обеда.

Не позволялось брать слишком много, а каждое блюдо строго порционировалось, словно контролируя, чтобы не навредить ни кошельку, ни желудку.

Пюре — коронное блюдо столовой, которое любили за его простоту и мягкость, часто дополнялось густым соусом или подливой. Это было не просто еда, а своего рода "обряд", в котором участвовали и запахи, и звуки, и визуальные детали.

Столовая СССР — это не просто место для приёма пищи, а живая сцена советской жизни с её строгими правилами и привычками. Ритуал поесть там — это часть культурного кода, который до сих пор живёт в памяти многих, вызывая одновременно улыбку и лёгкую грусть по ушедшей эпохе.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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