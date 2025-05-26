Цены в кафе СССР: как можно было поесть на 1 рубль

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

В советское время кафе и столовые были местом, где можно было вкусно и недорого перекусить.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

При этом сумма в 1 рубль порой казалась вполне реальной для полноценного обеда. Типичный обед "на рубалёк" включал простые, но сытные блюда: тарелку борща или щей, порцию пюре с котлетой или сосиской, а иногда даже стакан компота или чай.

Цены на блюда в меню были настолько низкими, что советский рубль имел ощутимую покупательную способность. Основные позиции стоили примерно так:

Борщ или суп — около 15-20 копеек

Пюре с котлетой — около 40-50 копеек

Компот или чай — 10-15 копеек

Таким образом, за 1 рубль можно было собрать достаточно сбалансированный и вкусный обед, который накормит человека на несколько часов.

Сегодня такие цены кажутся невероятными, но для советских граждан кафе были доступным и популярным местом, где можно было быстро и недорого перекусить в перерывах между работой или учёбой.