Цены в кафе СССР: как можно было поесть на 1 рубль

В советское время кафе и столовые были местом, где можно было вкусно и недорого перекусить.
При этом сумма в 1 рубль порой казалась вполне реальной для полноценного обеда. Типичный обед "на рубалёк" включал простые, но сытные блюда: тарелку борща или щей, порцию пюре с котлетой или сосиской, а иногда даже стакан компота или чай.
Цены на блюда в меню были настолько низкими, что советский рубль имел ощутимую покупательную способность. Основные позиции стоили примерно так:
Таким образом, за 1 рубль можно было собрать достаточно сбалансированный и вкусный обед, который накормит человека на несколько часов.
Сегодня такие цены кажутся невероятными, но для советских граждан кафе были доступным и популярным местом, где можно было быстро и недорого перекусить в перерывах между работой или учёбой.
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