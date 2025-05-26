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Почему в советских столовых еда была дешёвой, но вкусной?

2:54
Еда

Советские столовые — один из символов повседневной жизни СССР.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Простые, без изысков, но почти всегда с горячей едой, румяной котлетой, компотом из сухофруктов и булочкой за копейки. Для многих воспоминания о столовке — это не только доступная еда, но и вкус, который трудно повторить сегодня.

Как же так получилось, что в условиях тотального дефицита и плановой экономики советские столовые умудрялись кормить вкусно и дёшево?

Почему было дёшево

1. Государственные дотации

Столовые не были бизнесом — они были частью системы обеспечения трудящихся. Государство дотировало еду, оплачивая аренду, коммуналку, оборудование и даже часть зарплаты сотрудников. Цель — накормить население, а не заработать.

2. Жёсткое регулирование цен

Цены устанавливались централизованно, сверху.
Ни одна столовая не могла просто так поднять стоимость котлеты или супа — они продавались по фиксированной цене. Поэтому обед за 40 копеек — это не шутка, а реальность.

3. Закупка продуктов напрямую

Многие столовые закупали продукты напрямую с колхозов, фабрик и госрезервов, минуя рыночные цепочки. Это сильно снижало себестоимость блюд.

4. Массовое производство

Готовили много и сразу — а массовое производство снижает затраты. Кастрюли на 40 литров, котлеты партиями по сотне, суп в вёдрах — объём брал своё.

Почему было вкусно

1. Простая, домашняя кухня

Меню строилось на понятных, базовых блюдах: борщ, гречка, пюре, котлета, компот. Это была не гастрономия, а сытный обед, близкий к домашнему.

2. ГОСТ и техкарты

Все блюда готовились по строгим рецептам — технологическим картам (ТК), утверждённым государством. Если котлета — то только из определённого мяса, с точной пропорцией хлеба, лука и специй. Это гарантировало стабильный вкус.

3. Отсутствие спешки и "моды"

Никто не пытался "удивить" клиента — повара делали ставку на качество и привычные рецепты, не гоняясь за модой, как сейчас. Это добавляло стабильности и доверия.

Советские столовые были дёшевыми и вкусными не благодаря чуду, а благодаря государственной системе, в которой еда считалась социальной необходимостью, а не товаром.

Простой подход, строгие рецепты, господдержка и массовость сделали своё дело.
Возможно, именно поэтому вкус той самой котлеты с пюре до сих пор остаётся тёплым воспоминанием для миллионов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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